Pasan los días y la novela que tiene como actor principal a Mauro Icardi no parece estar cerca de tener un punto final. En cada jornada se agrega un nuevo protagonista a esta historia o aparece una noticia que cambia/complica el escenario para una posible renovación con el Inter (su contrato actualmente finaliza a mediados de 2021).

El clima que se vive en Milano es tenso. El plantel quedó dividido entre el Clan Slavo (los croatas Ivan Perisic y Marcelo Brozovic y el esloveno Samir Handanovic, flamante nuevo capitán) y los que respaldan al argentino (Lautaro Martínez, el uruguayo Matías Vecino, el italiano Matteo Politano y el español Borja Valero) y Luciano Spalletti parece haberle soltado la mano al goleador.

Del tema Icardi ya se han dicho muchas cosas. Se expresó el director general Marotta, y antes se expresó nuestro presidente Zhang, por lo que a partir de ahora hablo de aquellos que están, no de aquellos que no están. Punto. No voy a hablar más de eso", esbozó en la conferencia de prensa previa a la derrota de este viernes ante Cagliari por 2 a 1.

Sin embargo, minutos más tarde, en diálogo con Sky Sports, lanzó una indirecta para el argentino: "Lo dije porque tengo que hablar sobre los otros. Son los otros los que vienen al campo de juego, vienen a entrenar y tienen el corazón puesto en el destino del Inter".

Wanda Nara, que estuvo de vacaciones en Dubai, fue consultada por el diario Marca sobre una posible salida de su marido y representado. La empresario aprovechó la oportunidad para disipar algunos rumores y abrirle la puerta a una eventual salida de la institución.

"Que Mauro no vaya al Real Madrid por mi culpa como se ha dicho en España es falso, tenemos mucho respeto por el Real Madrid", soltó sin rodeos la pareja del futbolista.

Según el mencionado medio español, Mauro Icardi podría salir del Inter por menos de su cláusula de rescisión, debido a que no juega desde el 14 de febrero (se perdió el cruce ante Rapid Viena por los 16avos de final de la Europa League y los choques de Serie A contra Sampdoria, Fiorentina y Cagliari). El monto fijado en su contrato es de 100 millones de euros, pero en España consideran que podría ser vendido por 40 ó 50 millones.

Vale mencionar que el Merengue no es el único club interesado en los servicios del centrodelantero. Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, hace algunos días reconoció que "Si Icardi quiere cambiar de club, la Juve está interesada. Esto lo hacen todos los clubes con muchos jugadores. Igualmente no ha habido contactos con la señora Icardi (Wanda Nara). Es un jugador del Inter y nosotros tenemos meses importantes por delante".

Mientras todo esto sucede, Beppe Marotta, director deportivo de la institución, reconoció que en los próximos días le acercará a Wanda Nara una oferta para lograr la renovación del contrato. En Italia aseguran que le ofrecerán un contrato de cuatro años con un salario de 6,5 millones de euros más bonus, lo que lo convertiría en el tercer futbolista mejor pago de la Serie A, solamente por detrás de Cristiano Ronaldo (31 millones de euros) y Paulo Dybala (7 millones de euros).