La felicidad de De la Vega, el héroe de Lanús

El juvenil olavarriense Pedro De la Vega se convirtió anoche en el héroe de Lanús, al convertir a tres minutos del final el tanto que le permitió encumbrar a su equipo en la cima de las posiciones de la Superliga, tras vencer como visitante a Huracán por 1 a 0, y se mostró "más feliz" de lo habitual porque no le "venía tocando jugar".

"Fue un buen triunfo en un partido difícil, y esto nos sirve mucho para seguir con este envión con el que venimos", le explicó De la Vega, de 18 años, a Télam, en los pasillos del estadio de Huracán.

"Estoy muy contento porque no me venía tocando jugar y hoy pude entrar y ayudar al equipo", manifestó posteriormente esta promesa del fútbol argentino, que ya supo lucirse con la camiseta del seleccionado argentino Sub 20.

A la hora de analizar con mayor tranquilidad lo hecho por los dirigidos por Luis Zubeldia (no habló con la prensa por estar disfónico) De la Vega avisó que "hay que ir partido a partido. Hay un buen grupo y eso es lo importante".

En tanto que con 21 años más en su cédula (39), el goleador "granate" José Sand, reflejó su espíritu competitivo en el análisis del desarrollo del encuentro, al señalar que "Huracán estuvo muy cerrado atrás, pero estos son partidos que hay que ganar sí o sí".

Y tras esa crítica velada a su rival, que perdió el invicto en este nuevo ciclo del entrenador de inferiores Néstor Apuzzo al cabo de cinco partidos, aclaró que "hay que seguir mirando la tabla de promedios, porque hay muchos equipos juntos ahí. Es que estamos arriba en las posiciones, pero cuanto más rápido salgamos de abajo en la otra, mucho mejor".

Pero por suerte estos chicos van entendiendo que esto es fútbol profesional y esto nos pone muy contentos a todos porque tienen muchas condiciones", apuntó Sand señalando a De la Vega.

Lanús no pierde desde el 3-0 ante River del pasado 4 de agosto. Pasaron tres meses y 12 partidos sin derrotas, 10 de Superliga y dos de Copa Argentina, donde es semifinalista y deberá enfrentarse en La Rioja con Central Córdoba, de Santiago del Estero. Además, en esa docena de encuentros siempre convirtió goles.