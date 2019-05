La familia de Bilardo asegura que su estado no es grave

Carlos Bilardo, entrenador campeón del mundo con la Selección argentina en México '86, se encuentra internado en el Instituto del Diagnóstico desde el 2 de mayo y en las últimas horas comenzó a circular la información de que su estado de salud se había agravado.

Ante esto, la familia del Narigón explicó, en diálogo con el diario La Nación, que se encuentra internado en una sala común debido a un cuadro de infección urinaria, por el cual le han realizado una serie de estudios de los cuales están aguardando los resultados.

Además, indicaron que esta semana podría ser dado de alta si no aparecen complicaciones en el cuadro por el que ingresó hace casi 20 días.

El doctor Bilardo ha tenido varias complicaciones en su salud durante el último año y medio. En junio de 2018 fue operado y quedó internado en una clínica de recuperación ya que padece el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa.

Un mes después fue operado por una dilatación ventricular en su cerebro y luego fue internado para que los médicos realizaran un ajuste en su medicación destinado a mejorar el ciclo de sueño y vigilia.

El mes pasado se conoció un encuentro entre Bilardo y varios ex campeones del Mundial '86 pero desde ese momento no se tenía más noticia del ex entrenador, hasta que ayer se supo que estaba otra vez internado.