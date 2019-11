La extraña confesión de Hamilton luego de conseguir un nuevo título

Lewis Hamilton parece estar en el mejor momento de su carrera como automovilista, dejando su huella indeleble en la historia grande de la disciplina tras conquistar el sexto título en la Fórmula 1.

Todos creen que es solo cosa de tiempo para que el británico se consagre como el más ganador de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Pero tras su victoria, Hamilton confesó un aspecto muy íntimo de su vida.

"Todos y cada uno de nosotros estamos luchando contra algo en la vida. Yo estoy luchando con muchas cosas diferentes, contra ciertos demonios", señaló y reconoció que las apariencias muchas veces difieren de lo que realmente ocurre al interior de las personas y que los deportistas de elite no están ajenos.

"Cada año pasas por una montaña rusa diferente de emociones. Trato de mostrarle a la gente que, desde afuera, las cosas siempre se ven geniales, pero no siempre es así", confesó.

"También he sufrido con un montón de cosas y peleado contra ciertos demonios para tratar de seguir creciendo como persona", aunque Hamilton no quiso explicar a qué se refería específicamente, dijo que "siempre está el lado oscuro que trata de derrotarte".

Admitió que la pérdida de Lauda le golpeó pero de lo que pensó y que la muerte de Hubert, que vio por televisión justo después de la clasificación de F1 en Spa, también fue complicada de gestionar emocionalmente.

"Diría que la pérdida de Niki no pensé que fuera a golpearme tan duramente. No me había dado cuenta de lo mucho que le apreciaba", y agregó: "También perdimos a un joven piloto en Spa. Cuando algo así pasa, te mete un montón de dudas en la cabeza y le das vueltas diciendo "Ok, puf, ¿es el momento de parar o debería seguir?'. Porque hay mucha vida después".

"Pero estoy tan cargado, y me encanta hacer lo que hago, que no creo que haya muchas cosas que puedan detenerme en ese sentido", cerró.