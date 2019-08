La estrategia oculta de un ex Godoy Cruz para eliminar a Boca

Almagro, rival de Boca mañana por Copa Argentina, entrenó esta mañana en su estadio a puertas cerradas y ya comienza a ultimar detalles para el duelo ante el Xeneize -a las 21.10, en el Único de La Plata, que tiene el agregado que será el debut de Daniele De Rossi.

Si bien el equipo no fue confirmado por el ex entrenador del Tomba, Carlos Mayor, los titulares de Almagro serían Cristian Limousin; Gonzalo Jaqué, Nicolás Arrechea, Sebastian Diana, Ramiro Arias; José Méndez, Lucas Bossio, Brian Benitez, Germán Herrera; Juan Manuel Martinez y Agustín Coscia.

Los nombres de Mayor no saldrían de ahí, aunque todavía no definió el sistema táctico. No jugaría desde el arranque Lucas Wilchez y no estará Gustavo Turraca, quién sufrió una grave lesión (fractura de tibia) por un choque con un compañero en una práctica la última semana.

La delegación de Almagro quedará concentrada en el Hotel Howard Johnson del centro.