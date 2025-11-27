Presenta:

La dura sanción de la AFA a los jugadores de Estudiantes y a Verón por el "espaldazo" a Rosario Central

A 4 días del pasillo de espaldas de Estudiantes a Central en Arroyito, los futbolistas que participaron del mismo y Juan Sebastián Verón fueron castigados.

Alejandro Doldán Sánchez

Los jugadores de Estudiantes fueron sancionados por el espaldazo a Rosario Central.

A 4 días del histórico pasillo de espaldas de Estudiantes de La Plata a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, la AFA decidió actuar con total severidad y este jueves dio a conocer las sanciones, que afectan directamente a Juan Sebastián Verón y a todos los jugadores que participaron del "espaldazo".

Noticia en construcción...

