Leandro paredes recordó un episodio que vivió hace años con Orión y atacó duramente con él ya que a su entender tras la lesión provocada por el arquero fue el principal motivo de su salida.

"Me habían anticipado que me iban a lastimar y 5 minutos después me lesiona Orión. Yo creo que en todo club se le pega a los chicos pero en ninguno se va con mala intención, pero en esta creo que hubo un poquitito", expresó ante el asombro de quienes lo entrevistaban.

​"Esa situación ayudó mucho a que me vaya. Porque no me cuidaron, no se tomaron medidas, no me protegieron ni el club ni el entrenador (Bianchi). Me pidió disculpas por mensaje, Agustín", agregó.

También reveló que Burdisso lo llamó para volver pero su idea es quedarse unos años más en el Europa.