La dura confesión del Ogro Fabbiani sobre el cáncer

Cristian Fabbiani se refirió a la dura enfermedad que le tocó atravesar y reconoció que “lo más difícil del cáncer no fue la noticia, sino ocultárselo a mi mamá”, expresó el Ogro. Actualmente, el delantero forma parte del plantel de Deportivo Merlo, pero no se conforma: “No pierdo la esperanza de jugar en Primera”.

En declaraciones formuladas a Infobae, Fabbini recordó qué fue lo que padeció tras enterarse de la enfermedad que padeció hace unos años atrás. “En ese momento me le reí al médico, no sé si por los nervios o qué. Salí adelante por mi manera de ser”, indicó para luego ampliar:

“Lo más difícil del cáncer no fue la noticia, fue ocultárselo a mi mamá. No quería que se enterara. A los 20 días de que me lo descubrieron me operaron, a las 6 de la mañana. Yo le dije que era a las 11. Cuando llegó al hospital ya estaba operado y normal en la cama”, recordó.

Más allá de eso, también retrocedió en el tiempo y recordó todo lo que dejó su paso por River. “Cumplí un sueño, a mí nadie me puede decir nada. Bien o mal jugué casi todos los partidos. Hice las cosas bien, pero me criticaban igual, aunque yo hice goles en los dos arcos del Monumental”, afirmó el Ogro.

Por último, habló de lo que será su futuro en el mundo deportivo: “El año que viene me recibo de técnico, aunque no pierdo la esperanza de jugar en Primera. Licha tiene mi edad y es figura”, concluyó Fabbiani.

