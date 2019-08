La divertida invitación de Cristiano a Messi en el sorteo de la Champions

Cristiano Ronaldo y Leo Messi vivieron un momento tan espectacular como inédito. La periodista de la UEFA le preguntó a ambos si se extrañan luego de jugar juntos tanto tiempo. El argentino habló de la rivalidad con Cristiano Ronaldo en la Liga española: "Fue muy lindo".

Y de inmediato le respondió el portugués: "No hemos jugado juntos todavía, pero espero que esto suceda algún día. Tampoco hemos cenado nunca juntos, pero espero que algún día podamos. Siempre hemos estado compartiendo el escenario y esto muestra lo que hemos logrado".

Además, el luso agregó: "Echo de menos las batallas contra Messi, creo que todavía estoy en forma para mi edad, espero volver a estar aquí por mucho tiempo, la gente que no me quiere todavía me verá aquí".

Para cerrar, Cristiano afirmó: "No sé si te das cuenta. Son quince años de compartir escenario con este chico. No creo que sea simple". Otra vez, dos par de cracks que el fútbol extrañará cuando ya no estén más.