Lamar Odom no es uno de esos deportistas que se ponen el famoso casette al momento de hablar. El exjugador de Los Ángeles Lakers, entre otros, es una máquina de dar títulos y recientemente realizó una serie de confesiones sobre su vida privada que despertaron la polémica en el ambiente deportivo.

"Si tuviera que decir cuánto he gastado en drogas diría que alrededor de 100 millones de dólares", comentó el exNBA en el marco de una entrevista que donde habla sobre sus memorias.

El crudo relato del ex Lakers

El ex basquetbolista, que estuvo a punto de morir por una sobredosis en 2015, sostuvo que sus problemas con las drogas se deben a su padre, quien también era adicto. "Me pasó el gen a mí", afirmó. Además esbozó que la situación se agravó con la repentina muerte de su hijo Jayden, de seis meses: "Fue la parte más dura de mi vida. Caí muy profundo".

En un anticipo sobre sus memorias, Odom también hizo foco en su adicción al sexo. El ex compañero de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en Los Lakers considera que necesita de las mujeres como una vía de escape en su vida. "No podía irme solo a casa", manifestó. Y luego agregó: "Con todas tuve sexo sin protección. He tenido que pagar muchos abortos a lo largo de mi vida".

Según los registros de contratos firmados, Odom cobró 113 millones de dólares por su carrera entre los Lakers, Clippers, Heat, Mavericks y el Baskonia de España. Según sus cálculos la mayor parte de sus ingresos los gastó en droga. Lamar Odom terminó su carrera como profesional en el Baskonia, al finalizar la temporada 2013/2014.