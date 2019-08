La desafiante frase del DT de Liga en la previa de la revancha con Boca

"¿¡Por qué no pensar en una hazaña!?", dice Pablo Repetto, un DT que conoce mejor que nadie lo que significa la adversidad. En 2002, con un apellido ignoto, inició su etapa como entrenador y quiere volver a ser el artífice de un batacazo internacional: dar vuelta el 3-0 que le propinó Boca en Quito.

"Queremos demostrarle al mundo que Liga no fue lo del miércoles pasado y que no somos un equipito. Ojalá que se repita ganar en la Bombonera. No es fácil pero la expectativa está ahí", dijo en diálogo con Área Deportiva, recordando lo hecho con Independiente del Valle en 2016 cuando eliminó a los dos grandes de argentina.

¡Ya estamos en Buenos Aires y así nos recibió la hinchada alba que nos acompaño hasta la capital de Argentina!

¡Este miércoles #BJRvsLDU! https://t.co/05HVCUHfFl — LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 27, 2019

Ahora, buscará el milagro ante el Xeneize en su casa. Si lo hace, puede también volver a encontrarse con el Millonario. Y, así, disfrazarse una vez más de verdugo como en aquella edición.