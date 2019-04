La decisión de Gallardo que pudo haber cambiado la historia de River

El ciclo de Marcelo Gallardo en River es sin dudas el más exitoso de su historia. El entrenador ha dejado su huella en el cargo y en diálogo con Juan Pablo Varsky hizo pública una historia muy poco conocida y que podría haber cambiado el rumbo de los hechos como finalmente ocurrieron.

"Estuve a segundos de una toma de decisión, de una respuesta, de decir si aceptaba o tomarme 24 horas para pensarlo. Tomé la segunda porque ameritaba después de una buena charla con la gente de Newell's", contó el Muñeco.

"En mi regreso de San Nicolás a Buenos Aires, paré en Cardales a visitar a unos amigos y ahí recibí un mensaje de Enzo (Francescoli) contándome lo que había pasado con Ramón y que existía una posibilidad. Yo le dije que no podía esperar al lunes porque tenía que responder sobre otra propuesta, y ahí se dio todo rápido", aseguró el DT oriundo de Merlo.

Y agregó: "Las cosas tienen esos momentos inesperados. No estaba dentro de mi radio, no lo esperaba. Lo había visualizado, no sabía para cuando, pero a veces las cosas se presentan así".

En la misma entrevista contó cuáles son sus pasiones, además del fútbol, y sus gustos musicales: "Escucho música, soy del palo del rock: Led Zeppelin, ACDC, Metallica, Iron Maiden. La cumbia me gusta cuando tengo algún evento o alguna fiesta".

"Cuando puedo leo, me regalan muchos libros. Mucho vinculado con el fútbol, autobiografías, de liderazgo. Cuando jugaba miraba bastantes series y me pasaba de rosca, y eso considero que no estaba bien. Compraba temporadas enteras y eran las 5 de la mañana y no me dormía", cerró.