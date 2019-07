La curiosa anécdota de Dani Alves con Guardiola y Messi

Dani Alves brindó una entrevista en Globoesporte y recordó un curioso episodio que vivió en su paso por Barcelona y que involucra a Lionel Messi, con quien disintió en los últimos días tras los ataques del crack argentino por las supuestas ayudas al Seleccionado brasileño, flamante campeón de la Copa América.

"Yo solía hacer pases hacia las bandas y los extremos más que hacia el interior. Un pase que Guardiola no quería que hiciera, él quería que los pases fueran del lateral para el medio", comenzó relatando el brasileño.

"Yo con mi pase me conectaba mucho con Messi. Pep me reclamaba otra cosa y yo hablaba con él. Le dije: 'No, mister. Disculpa, pero si Messi se pasa dos minutos sin tocar la pelota se desconecta del partido. Entonces si él se desconecta cómo va a estar preparado para definir en el partido'. 'Tienes razón', me respondió Guardiola", rememoró el lateral.

Dani Alves, de 36 años, fue elegido mejor jugador de la copa América. Disputó todos los partidos de su selección y marcó un gol en el 5-0 ante Perú en la fase inicial del torneo.

