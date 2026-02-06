La cruda crítica de Kempes sobre Mastantuono en Real Madrid: "Tiene que ser más corajudo, sino no va a durar mucho"

Franco Mastantuono es uno de los futbolistas más talentosos y con mayor proyección surgidos del fútbol argentino en los últimos años. Sin embargo, su presente no es el deseado en el Real Madrid, donde no está pudiendo demostrar su mejor versión ni todo su potencial y está recibiendo muchas críticas por parte de la prensa y los fanáticos.

No es el escenario más ideal a tan pocos meses del Mundial 2026, el cual tiene el deseo de jugar con la Selección argentina. En ese sentido, una auténtica leyenda Albiceleste como es Mario Alberto Kempes habló en un stream con el creador de contenido Rodrigo Rea sobre el momento que atraviesa el joven crack de Azul en la Casa Blanca y lo aconsejó.

La sentencia de Mario Alberto Kempes sobre Franco Mastantuono La sentencia de Mario Alberto Kempes sobre Franco Mastantuono "No es fácil el Real Madrid. No es River ni Boca. En el Madrid tenés que ganar hasta en los entrenamientos. Creo que se tiene que animar un poquito más, tiene que ser más corajudo. Está bien, con las figuras que tiene al lado, se la tienen que dar", apuntó el Matador en primera instancia. "Pero si lo llevaron de River al Real Madrid, es porque le han visto formas. Y si esas formas no juegan a su favor, me parece que no va a durar mucho", advirtió sin miramientos.

Entonces, el campeón del mundo en Argentina 1978 hizo una inevitable comparación: "Tiene que hacer lo que hacía en River: pegarle de afuera del área, encarar. Mirá a Lamine Yamal. Él la pierde, eh; no mucho, pero la pierde. Y la sigue pidiendo. Y encara, pega, juega...", sostuvo. "Eso es lo que tiene que hacer Mastantuono. Tiene que sacrificarse 20 veces más que Mbappé o Vinicius, o hasta que Rodrygo", insistió.