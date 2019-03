El 9 de diciembre está marcado a fuego en el corazón de Boca y, principalmente, en el de dos protagonistas de aquella fatídica noche en el Bernabéu.

Tanto Wilmar Barrios como Fernando Gago tuvieron incidencia directa en lo que fue aquella final de la Libertadores y, tres meses después, el colombiano reveló una íntima situación que se vivió en el vestuario durante el partido.

"Cuando escucho a la gente gritando no sabía si había sido gol de Boca o River, pero después veo que entra Gago lesionado. Lo veo y me dice que se le acabó el fútbol", recordó, acongojado, el volante cafetero en ESPN.

Y agrego: "Fue uno de los momentos más tristes que he tenido en mi carrera. Luego la gente se encarga de inventar cosas, como que yo pedí el cambio a Guillermo para salir. Para mí no era para roja, no tuve intención de chocar o lesionar a Palacios".