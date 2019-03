Panchito no podía ocultar su enorme alegría luego de ganar la final del Torneo Crepuscular y sacarse la espina que tenía luego de haber caído en la final del año pasado ante Facundo Juárez.

Pancho jugó en gran nivel frente a su público

Ante una excelente concurrencia que se acercó para ver la definición de la Copa “Visión Superior”, Bahamonde dio muestras de una enorme calidad tenística para dejar en el camino a un durísimo rival como Franco Agamenone (968 ITF) por un contundente 6/1 y 6/2, en poco más de una hora de juego.

Mucha gente presenciando la final del Crepuscular. pic.twitter.com/iEoNDh1SFN — Saque y Red (@saqueyred) 3 de marzo de 2019

El cordobés, de 25 años y ganador de cuatro torneos Futures en su carrera, no entró para nada bien a la cancha, mientras que el jugador local, con su regularidad que lo caracteriza, logró colocarse rápidamente 5 a 1 arriba en el marcador, con quiebre en el segundo y quinto game. De esta forma, Bahamonde cerró categóricamente con su saque con un 6 a 1 a su favor.

Franco Agamenone

Agamenone estuvo muy impreciso tanto de fondo de la cancha, como en la red, algo totalmente diferente a lo que había demostrado en su partido de semis.

El segundo set, mas allá del marcador final, estuvo más parejo que el primero, el jugador oriundo de Córdoba intentó cometer menos errores no forzados, pero Francisco siempre estuvo muy atento y concentrado. Abrió bien la cancha cuando tuvo oportunidad, jugó alto y profundo para evitar el ataque de su contrincante y cada vez que éste logró llegar a la red, Pancho logró pasarlo en la mayoría de las ocasiones. De esta forma y estando atento, además al juego de servicio de Agamenone, logró quebrar en dos oportunidades para cerrar el partido y quedarse con el Torneo Crepuscular.

Game final de la final del Crepuscular, en donde Francisco Bahamonde derrotó a Franco Agamenone por 6/1 y 6/2 pic.twitter.com/RnsHcoOfzi — Juan Pablo Borsani (@juanpborsani) 3 de marzo de 2019

LA PALABRA DEL CAMPEÓN

“Fue un partido difícil, lo conocía mucho, he jugado varias veces con él, pero entré muy convencido, tenía muchas ganas de ganar la verdad, me había quedado con mucha calentura del año pasado, asique entré con una actitud totalmente diferente desde la primera pelota y me empecé a sentir cómodo ya de entrada y eso me ayudó mucho” comenzó diciendo el reciente campeón del Crepuscular.

“Sabía que tenía que atacarle el saque porque si el siente que no devolvés bien, él toma mucho la iniciativa y se va a la red y ahí se siente cómodo, entonces traté de cortarle el ritmo, de devolverle lo mejor posible y tratando que no se sienta cómodo en la red, que creo que fue la clave, ya que cada vez que se vino logré pasarlo, no lo dejé jugar cómodo nunca, entonces en esa situación también empieza a errar de fondo” comentó consultado sobre la táctica de juego.

Francisco Bahamonde

“Sentía que estaba devolviendo bien, entonces mis games de saque los gané con cierta comodidad, me sentí con buenas sensaciones en mis dos golpes y de físico, asique creo que fue importante”. “Estoy sorprendido de mí mismo porque todavía no termino la pre temporada, me quedan como tres o cuatro semanas más, asique la verdad fue una grata sorpresa que me sintiera tan bien física y tenísticamente durante todo el torneo, porque la verdad es que recién arrancaba la pre temporada, llevaba sólo dos semanas, pero me fui sintiendo cada día mejor, creo que no fue mi mejor torneo en general, no tuve partidos buenísimos, salvo la final, asique muy contento por haberme quedado con el Crepuscular” finalizó diciendo Bahamonde.