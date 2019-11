La convocatoria de Angelici de cara a las elecciones en Boca

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, convocó a las 15 agrupaciones que participarán de las elecciones generales de la entidad en diciembre venidero y llamó para diseñar una “reunión de unidad” el martes próximo en la sede del club.

La cita será en Brandsen 805, a partir de las 19.00 del mencionado día.

De las 15 agrupaciones que intervienen en la vida política de la institución, diez responden al oficialismo y las cinco restantes militan en la oposición.

El pedido de “unidad en el club”, con miras a los comicios de renovación de autoridades que se llevarán a cabo el próximo 8 de diciembre, fue formulado en la víspera por el ídolo de la parcialidad xeneize, Juan Román Riquelme.

El otrora estratega de la institución auriazul reclamó en una nota periodística concedida a Fox Sports que creía “necesaria” la unión de los diferentes sectores políticos del club. Inclusive, el histórico enganche deslizó la posibilidad de ocupar algún cargo en caso de que esa pretendida unidad se concretase.

En otro orden, Jorge Amor Ameal, ex titular del club y candidato a presidente por el núcleo 'Juntos por Boca', destacó que “lo que pide Román (Riquelme) es muy difícil de que pase”.

Amor Ameal reconoció que existen conversaciones con allegados al “sector de (José) Beraldi”, aunque manifestó que no existe ningún tipo de acercamiento con Christian Gribaudo, quien se postula como el candidato del oficialismo.

“Con él (Gribaudo) es muy difícil que podamos llegar a un acuerdo porque representa a la gente que estuvo en el club durante los últimos cuatro años. Y no hay acuerdo no sólo en lo deportivo sino en la manera de conducir a la institución”, dijo en el programa 'No todo pasa' (TyC Sports).