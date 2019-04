El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, confesó que "no disfruta el cargo" y explicó que es "un obsesivo al que le gusta ganar siempre", horas después de la goleada que los "Xeneizes" le propinaron en "La Bombonera" a Jorge Wilsterman por 4-0, en el partido del Grupo G de la Copa Libertadores.

"No disfruto el cargo, quizá lo haga con el tiempo o cuando no esté más en el club. Soy un obsesivo y me gusta ganar siempre", expresó "Lechuga" Alfaro a Télam, en la charla que mantuvo con los medios de prensa luego de la holgada victoria de Boca con los goles de Emmanuel Reynoso, Darío Benedetto y Mauro Zárate en dos ocasiones.

El entrenador nacido en Rafaela hace 56 años respondió a los medios con su amabilidad y verborragia habitual, y le dedicó una respuesta a Télam ante la consulta sobre si existe un estilo Alfaro y si en el próximo partido de Boca, que será de visitante frente al Deportes Tolima colombiano, irá a "cambiar golpe por golpe" como hizo la semana pasada en Brasil, cuando cayó ampliamente ante Paranaense por 3-0.

"A mi manera, con mi estilo, siempre pelee cosas en los equipos que estuve. Soy una persona que nunca se da por vencida y voy a luchar por las cosas que vine a conquistar a Boca", respondió Alfaro .

"Cada club tiene su idiosincracia, no pretendo cambiar ningún estilo, quiero adaptarme a lo que es Boca y recuperar el ADN del sentimiento boquense. No quise jugar golpe por golpe en Brasil, es más, les anticipé a los jugadores que si se daba ese partido lo perderíamos como finalmente sucedió", recordó Alfaro.

Respecto de la victoria frente al Wilsterman, el DT admitió que se trató de un paso importante para ubicarse en el segundo puesto en la Zona que lidera Paranaense.

"Ganamos un partido clave para la clasificación. Estamos bien pero todavía nos falta. Eso lo hablamos con los jugadores cuando analizamos el partido ante Paranaense, hacemos cosas en forma esporádica que debemos ir haciendo hábito, frente al Wilsterman se notó algo de eso", analizó finalmente el director técnico.

Boca entrenará desde las 10 en el predio de Casa Amarilla y luego el plantel tendrá libre hasta el lunes por la tarde.

El próximo encuentro oficial de Boca será ante Estudiantes de Río Cuarto el viernes 19 de abril en Mar del Plata, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

En la Libertadores, Boca se consolido en el segundo lugar del Grupo G con 7 puntos, dos menos que el Atlético Paranaense.

El próximo compromiso en la Libertadores será el 24 de abril en Colombia ante Deportes Tolima que esta tercero con 4 unidades.