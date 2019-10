La confianza de Tevez: "Soy un jugador que puede dañar a River"

Carlos Tevez tiene a River en la mira. Más allá del partido ante Racing, el Apache reconoce la importancia de lo que se le viene a Boca y expresó estar craneando cómo hacer para dañar a la defensa Millonaria: "En mi cabeza tengo cómo hacerle daño a River", expresó Carlitos.

Y agregó: "Es un partido para todo Boca. Soy un jugador que puede dañar a River, pero si no estamos todos al 100% no se saca adelante. El equipo lo tiene que sacar adelante, esté o no esté yo".

"Si vos me preguntás a mí, en lo personal no tengo presión por jugar estos partidos", agregó el delantero respecto de la importancia de todo el plantel en la vuelta de las semifinales.

El Apache, que no fue de la partida ante la Academia por precaución, explicó: "Estoy bien del gemelo. Estoy guardándome las ganas de jugar y esta vez me toca apoyar a mis compañeros. Uno está preparándose para poder estar el martes y después el que decide es el técnico".