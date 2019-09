Diego Maradona ya es el nuevo director técnico de Gimnasia, pero las repercusiones por su presentación del último domingo siguen generándose. En este caso, fue el propio Diego quien hizo una fuerte confesión de lo que sintió al salir de la manga del lobo. "Cuando salí por la manga se me apareció mamá", reveló en Fox Sports.

Al mismo tiempo, recordó a Doña Tota y contó una anécdota con Oscar Ruggeri de su época como jugador. "Mamá nos decía: 'Si no ganan, no les hago de comer'", relató entre risas y le dedicó unas palabras a Don Diego. "Mi viejo era un crack, un santo".

Diego también apeló a la sinceridad y remarcó: "Gimnasia es un club muy lindo. Mi único objetivo es ganar. Respeto a todos los clubes, pero yo acá voy a dejar la vida. Yo cuando me meto en una cosa de estas soy muy cabeza dura, hay que aprovechar ahora y acelerar a fondo a Gimnasia".

"Hay que llevarse puesto el fixture, es lo que toca. Hay que valorar que me hayan dado trabajo, yo no me arrodillé ante nadie. Nunca dude en agarrar Gimnasia", cerró.