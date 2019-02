La carta de Icardi al Inter en un momento duro

La relación entre Mauro Icardi y el Inter parece cada vez más lejos de una recomposición, luego de la disputa por su renovación de contrato y la pérdida de la capitanía. Por eso, el delantero publicó una sentida carta dirigida hacia los hinchas en la que expresa sus pensamientos al respecto.

"En los momentos más difíciles se demuestra el verdadero amor. A pesar de todo he decidido quedarme por el amor a estos colores. He rechazado ofertas que un jugador difícilmente rechazaría. Estos son mis valores por los que siempre he luchado", destacó el goleador argentino en Instagram.

Además, agregó: "No sé si en estos momentos hay amor y respeto hacia el Inter y hacia mí por parte de quienes toman decisiones. He respetado a los hinchas, a mis compañeros, al club y a todos los entrenadores. He colaborado dentro y fuera de las cancha. Siempre he sentido y transmitido amor por esta camiseta".