Cansado pero feliz. La ovación del final fue un momento único. Gran batalla @yoshihitotennis! Gracias @rolandgarros por otro recuerdo imborrable. 🙌 🤗



Tired and happy at the same time. Yoshi, what a battle! Thank you @rolandgarros for another unforgettable day. pic.twitter.com/i6YtZbtlPO