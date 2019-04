La autocrítica de Mohamed tras la eliminación

El DT de Huracán, Antonio Mohamed, aseguró que su equipo "fue superior" a San Lorenzo en los dos partidos de la primera fase de la Copa de la Superliga, que terminaron con el marcador en blanco, pero admitió que no fueron "capaces de hacer un gol, y el fútbol se gana con goles", tras la eliminación de esta noche en definición con tiros desde el punto del penal.

"Fuimos superiores en los dos partidos. No nos patearon al arco en los 180 minutos, los minimizamos en los dos enfrentamientos, por eso nos queda la sensación de injusticia. Pero no fuimos capaces de hacer el gol que necesitábamos para pasar de ronda y el fútbol se gana con goles", dijo.

"El equipo dejó todo y nos vamos tristes porque no pudimos regalarle una alegría a la gente. Estoy triste porque soy hincha de Huracán", enfatizó.

Mohamed dijo que San Lorenzo "fue más preciso en la definición por penales", pero que no se queda con eso: "No podemos analizar al equipo por eso, más allá de que es una derrota que duele. Lo que yo vi es que Huracán fue mejor a lo largo de los dos partidos y que no pudimos concretarlo con goles".

El DT también respaldó a Lucas Barrios, quien desperdició el penal poco antes del cierre del partido (lo atajó Fernando Monetti): "Les pasó a Maradona y a Messi... Ayer practicamos penales y Lucas metió ocho. Tiene experiencia y recorrido y son cosas que pasan. Cuenta con todo nuestro apoyo".

Finalmente, Mohamed adelantó que pondrá "lo mejor" en el partido del martes ante Emelec de Ecuador, por la Copa Libertadores, y concluyó: "No dependemos ciento por ciento de nosotros. Cuando termine el semestre evaluaremos los números. Ojalá podamos pasar a los octavos de final".