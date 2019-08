La ATP despidió al juez argentino que dirigió la final de Wimbledon

El argentino Damián Steiner había sido el umpire de la última final de Wimbledon, que derivó en la victoria de Novak Djokovic sobre Roger Federer. Sin embargo, fue despedido por la ATP por haber concedido entrevistas a medios de comunicación de su país para referirse a esa experiencia.

Steiner no sólo faltó el respeto de una pauta reglamentaria, al no pedir permiso para hablar con los medios de comunicación, sino que además hizo referencias a cuestiones que no le están permitidas comunicar.

Steiner fue el primer argentino en ser umpire en una final de singles de un Grand Slam, lo que generó un fuerte interés en la Argentina por entrevistarlo.

El despido se produjo el 15 de agosto y fue informado este lunes por The New York Times. Tras despedir a Steiner, la ATP lo reemplazó en el US Open por el francés Renaud Lichtenstein.