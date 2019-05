La alegría de Zielinski tras su triunfo ante River

El director técnico de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski, enfatizó que "el equipo jugó muy bien y supo ganarle a un gran rival", en relación a la goleada de esta noche (3-0) sobre River en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

"Atlético jugó muy bien, hizo lo que debía y supo imponerse ante un gran rival. El mérito fue todo de los jugadores", insistió el entrenador del "Decano" en la conferencia de prensa.

"No será fácil repetir otra actuación así, pero trabajaremos de inmediato para la revancha en River, porque si bien se sacó una buena diferencia de goles, nunca está todo dicho hasta el final", comentó el "Ruso".

Sobre la destacada labor del centrodelantero Javier Toledo, autor de dos de los tres goles y una de las figuras del partido, Zielinski subrayó estar "contento por la recuperación de 'Javi', porque no había tenido una buena temporada por distintas circunstancias, pero últimamente ha rendido bien".

El técnico concluyó agregando sobre la recuperación y el buen desempeño de Toledo, que tanto a él "como a todos los jugadores se les pidió que dejen todo en la cancha, que no se guarden nada, que cuando les toque irse del club no se arrepientan por no haber dejado todo en la cancha en alguna oportunidad, así lo entendió 'Javi' y esta noche fue clave para el éxito".