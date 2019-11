La actitud de Neymar que generó polémica en Brasil

La derrota por 1-0 en manos de Argentina dio que hablar en todo Brasil. Sin ir más lejos, hubo una lluvia de críticas para el técnico Tité y hasta Neymar, que no fue parte de la convocatoria, quedó involucrado en una situación que dio que hablar y generó polémica.

Ney le dio like a una durísima publicación de Rivaldo, quien se mostró enojado porque le dieron la 10 a Lucas Paquetá, a quien encima lo pusieron de suplente ante el equipo de Lionel Scaloni.

"Vi el partido entre Brasil y Argentina y me me pareció muy triste lo que sucedió con la camiseta con el número 10. Le dieron el 10 a Paquetá contra Argentina. Camiseta que es respetada mundialmente. Esta camiseta no puede quedarse en el banco y mucho menos salir después del descanso porque es una camiseta que el mundo conoce y respeta porque fue usada y honrada por Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Neymar", escribió el ex jugador.

El polémico 'Me gusta' de Neymar dio que hablar en los medios brasileños. Lo cierto es que en Brasil no quedaron conformes con el rendimiento de la selección y la derrota ante Argentino dejó los ánimos un poco calientes. (TNT)