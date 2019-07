L'Equipe: "Neymar, el gran engaño"

El diario francés L'Equipe puso al brasileño Neymar en la tapa de su edición de este miércoles, donde se lo ve con unas gafas en las que se ven los escudos del Barça y el PSG. Le grand bluff (El gran engaño), titula el rotativo parisino.

El prestigioso periódico galo cuenta que la situación en el PSG parece casi irreversible y que nadie tiene la certeza de dónde va a militar el brasileño la próxima temporada.

Según informa desde España Mundo Deportivo, Neymar no quiere volver a jugar en el PSG y quiere regresar al Barça y así se lo hizo saber al presidente Nasser Al-Khelaïfi. En L’Équipe explican que el brasileño parece tenerlo bastante claro y que no quiere regresar a la capital francesa, aunque no descartan que se incorpore a los entrenamientos a la vuelta de sus vacaciones: “Ya no es un secreto que no está contento en París, aunque hay posibilidades de que comience la preparación con el PSG”, cuenta una fuente cercana al jugador al diario francés.

En cambio, una fuente del PSG explica en L’Équipe que el jugador culpa al propio club de todas las desgracias que le han ocurrido, aunque recuerdan que Neymar todavía tiene un contrato que cumplir.

En su decisión de abandonar París para volver a recalar en el Barça, Neymar no descarta entrar en guerra con Al-Khelaïfi, que últimamente ya no sale al paso de los rumores sobre su marcha. Sin embargo, aseguran que el futbolista y su padre no tienen una cláusula a la que agarrarse por la que quedar libre.

En consecuencia, según el diario francés, el PSG y Neymar está condenados a entenderse, puesto que sería difícil imaginar que el brasileño quedase apartado del PSG por su rebeldía como ocurrió con Adrien Rabiot debido a su elevadísima ficha, fijada en 36 millones netos.