Ksenia Getmanova, la mujer que domina a los "Osos" rusos

Nadie puede acusar a Ksenia Getmanova de dormirse en sus laureles mientras intenta labrarse una carrera en el deporte de alto nivel.

Getmanova comenzó a jugar sevens mientras estudiaba en el Instituto de Física de Ingeniería de Moscú, una de las universidades técnicas más reconocidas en Rusia. Sin embargo, cuando el equipo desapareció, sus compromisos académicos le dificultaron la búsqueda de otro destino y su tiempo como jugadora terminó.

Con 24 años, en vez de abandonar el rugby por completo comenzó a arbitrar. Como referí progresó lo suficiente como para dirigir partidos en el Rugby Europe Women’s Sevens Conference 2018.

Fue durante su etapa como referí cuando Getmanova llamó la atención de la unión rusa, donde trabajó como encargada de desarrollo de categorías inferiores. El pasado octubre, a las puertas de la Copa Mundial de Rugby 2019, le contactaron para que se hiciera cargo de la logística de la selección.

"Cuando era más joven y jugaba siempre quise ser el manager de un equipo", afirmó Getmanova. "Pero no sabía cómo podía entrar en la unión, como podría trabajar de esto", agrega.

"Tras comenzar a arbitrar, conocía a gente de la unión y hablando, bromeando con ellos, me preguntaron: ‘¿quizás quieras trabajar en la unión? Y comencé a entrenar niños y organizar competiciones para ellos. La gente del equipo me preguntó: ‘¿Quizás podrías trabajar con el equipo? Y no dude, dije que sí", relata acerca de cómo llegó a hacerse cargo de todo lo que necesita una selección en una Copa Mundial de Rugby.

El objetivo de la utilera es asegurarse de que los jugadores rusos no se tengan que preocupar de otra cosa más que de entrenar. En una Rugby World Cup, la rutina se repite con extrema meticulosidad. Un día normal comienza con el desayuno y reuniones del equipo. Una vez resuelto el primer trámite, se centra en la práctica y en asegurarse de que los jugadores lleguen al campo con todo el equipamiento dispuesto para los diferentes ejercicios.

Por ejemplo, Rusia ha traído a Japón 46 kits completos para cada uno de sus partidos de la fase de grupos. "Demasiadas camisetas, demasiados pantalones, demasiados kits para los jugadores". bromea.

"Somos como una gran familia. Fue mi cumpleaños aquí y todo el equipo me dio regalos tres veces durante el día. Por la mañana, en la comida y en la cena. Fue muy bonito. Simplemente hago lo que hago y me gusta", cerró.