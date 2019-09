Kobe Bryant: "Si no fuese por Manu, tendría 10 anillos"

El Mundial de Básquet de China 2019 que consagró a España como el mejor seleccionado del planeta sirvió como punto de encuentro de varios ex jugadores que viajaron para disfrutar del mejor baloncesto del mundo. Entre ellos estuvieron Manu Ginóbili y Kobe Bryant.

Ambos vivieron juntos el duelo de la semifinal entre Argentina y Francia que terminó con victoria del cuadro sudamericano por 80-66, uno de los marcadores más sorpresivos del torneo, debido a que los galos eran candidatos al título.

Bryant brindó una conferencia de prensa el fin de semana luego de la final entre España y Argentina, y se refirió a su ex colega, con quien coincidió durante gran parte de su carrera en la NBA. Aunque nunca fueron compañeros, los dos se mostraron muy unidos.

"Estaba bastante enojado con Manu, porque si no hubiera estado ahí, tendría 10 anillos (de NBA). Siempre fue uno de mis jugadores favoritos para enfrentar. Es extremadamente inteligente", sostuvo la leyenda de Los Angeles Lakers que se retiró en 2012.

Mientras él brillaba en la franquicia de California, Ginóbili era estrella de los Spurs y allí ganó cuatro anillos 2003, 2005, 2007 y 2014. En el primero de ellos, se cargó a Los Lakers en las semifinales de conferencia y cortó lo que pudo haber sido el cuarto campeonato consecutivo de Bryant.

"Fue divertido sentarme con él, porque ve el juego como yo, de manera muy analítica. Antes solíamos competir el uno con el otro y es bueno que ahora me hable y me diga qué piensa. Nunca nos enfrentaremos de nuevo, ahora solo será hablar de estrategia. Estuvo bien ponernos al día, porque hace mucho tiempo que no hablábamos", sostuvo con respecto a haber visto un partido junto al argentino.