Kempes salió aclarar una parte del polémico video de Boca

Un spot oficial de Boca por la Cena Anual Solidaria del jueves pasado despertó críticas de propios y ajenos en las redes sociales. En el video se asegura que los ídolos del club “no son chilenos ni uruguayos” y que “nacieron acá”, o sea en Argentina.

Sin embargo, en un fragmento del video habla de Mario Alberto Kempes nombrándolo como hincha de Boca: "El que te sacó campeón en el 78 también nació de Boca" relata el spot y luego muestra un parte de una entrevista al campeón mundial diciendo que es simpatizante del xeneize.

#CenaAnualSolidaria | Diego Maradona también estuvo presente en la noche de la solidaridad xeneize. pic.twitter.com/U233SpCZi5 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) October 11, 2019

Hoy, Kempes posteó una publicación en sus redes sociales y salió a aclarar este punto: "Veo que está circulando un video en dónde yo dije que era hincha de Boca. No, esas no fueron mis palabras. Yo dije que mi abuelo era hincha de Boca, pero lo supieron cortar y poner otra frase así que, lamentándolo mucho, yo no soy hincha de Boca. Hasta la próxima".