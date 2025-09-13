Julio Vaccari dejó de ser el DT de Independiente tras la derrota frente a Banfield
Julio Vaccari presentó su renuncia tras la derrota ante Banfield en Avellaneda. El equipo suma diez partidos sin ganar y está último en la Zona B.
Independiente vive un momento agitado. Este sábado, después de la derrota 1-0 en Avellaneda ante Banfield por la octava fecha del Torneo Clausura, Julio Vaccari le presentó la renuncia a la dirigencia. La decisión fue informada de inmediato al presidente Néstor Grindetti, quien la aceptó sin titubeos.
