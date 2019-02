"Jugando así, Boca no puede obtener la Libertadores"

El defensor de Boca Juniors Carlos Izquierdoz consideró hoy que en este nivel de juego el equipo no está "en condiciones de poder obtener" la Copa Libertadores de América.

"Hoy no estamos para ganar la Copa Libertadores. Esta clase de partidos nos demuestran que hay mucha cosa para mejorar, tenemos claro que no podemos dar la imagen de los primeros 45 minutos que tuvimos ayer contra Defensa y justicia", indicó el zaguero en el programa radial "Los más grandes" que se emite por AM 770.

Izquierdoz agregó: "ayer fue nuestra peor versión frente a uno de los mejores del torneo. Cuando tenés un equipo que sale de memoria es porque la idea está establecida. Cuando cambiás tanto es porque no vas encontrando las respuestas que querés y nosotros, estamos en ese proceso".

Para finalizar, el futbolista indicó que "Defensa en el primer tiempo nos pasó por encima. En actitud, en juego, en todo. Después con el gol de Carlos (Tévez) mejoramos algo. Pero nos falta mucho y lo sabemos todos, jugadores y cuerpo técnico".

Por otra parte, después de la importante victoria de la víspera, más allá de la injusticia del resultado, ante hasta ayer uno de los punteros de la Superliga, el plantel que dirige Gustavo Alfaro se entrenó hoy desde las 16 en el predio de Casa Amarilla.

Los que no jugaron anoche lo hicieron pocos minutos y realizaron fútbol en espacios reducidos en la cancha 3. El resto estuvo en el gimnasio, efectuando ejercicios regenerativos.

Pensando en el partido del viernes venidero ante Unión de Santa Fe por la Superliga y en el debut en la Copa Libertadores de América contra Jorge Wilstermann, el martes 5 de marzo de visitante, seguramente el entrenador volverá a la rotación de jugadores.

Es muy posible que para ir a Santa Fe puedan estar Nahitán Nández, quien no jugo ayer por estar suspendido por cinco amarillas y Junior Alonso, quien integró el banco de los relevos.

Boca volverá a las practicas mañana desde las 9.30 en el complejo Pedro Pompilio y, al término del entrenamiento, hablarán dos jugadores en rueda de prensa.

El bicampeón del fútbol argentino enfrentará de visitante el viernes próximo a Unión de Santa Fe, desde las 21.10, por la vigesimoprimera fecha de la Superliga de Primera División.