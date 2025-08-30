Presenta:

Deportes

|

Lepra

¡Juega la Lepra! El Gargantini respondió a la perfección y habrá fútbol desde las 17

Independiente Rivadavia juega con Argentinos Juniors desde las 17 en el Gargantini. ¿Cómo está la cancha? El árbitro dio el OK y se juega con normalidad.

Juan Andrés Tuzzi

Juan Andrés Tuzzi

Por ahora, el terreno de juego se encuentra en buen estado.&nbsp;

Por ahora, el terreno de juego se encuentra en buen estado. 

Gentileza

Este sábado a las 17 Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors por la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División. Había mucha expectativa con lo que podía ocurrir por la situación compleja respecto al tiempo.

La Tormenta de Santa Rosa acecha y la posibilidad de suspensión estaba latente. Aunque a las 15.30, aproximadamente, la lluvia mermó y el campo de juego del Bautista Gargantini quedó en buen estado en general.

Te Podría Interesar

A pesar de la lluvia, el terreno está respondiendo a la perfección y el partido no corre riesgo. Cuando el árbitro del partido, Facundo Tello, a una hora y media del partido, recorrió la cancha con su equipo, la lluvia aflojó y el césped permanecía en buen estado.

Es decir que el juego sigue programado con normalidad y comenzará a las 17 como estaba previsto.

Alrededor de las 15.15, Tello entró a revisar las condiciones de la cancha

Tello revisa el campo de juego del Gargantini

Tello revisa el campo de juego del Gargantini.

Cerca de las 14, así se encuentra el campo de juego

Así está el Bautista Gargantini a dos horas del partido

Así está el Bautista Gargantini a dos horas del partido

lepra 2
lepra 3
lepra 4

Noticia en desarrollo...

Archivado en

Notas Relacionadas