¡Juega la Lepra! El Gargantini respondió a la perfección y habrá fútbol desde las 17
Independiente Rivadavia juega con Argentinos Juniors desde las 17 en el Gargantini. ¿Cómo está la cancha? El árbitro dio el OK y se juega con normalidad.
Este sábado a las 17 Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors por la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División. Había mucha expectativa con lo que podía ocurrir por la situación compleja respecto al tiempo.
La Tormenta de Santa Rosa acecha y la posibilidad de suspensión estaba latente. Aunque a las 15.30, aproximadamente, la lluvia mermó y el campo de juego del Bautista Gargantini quedó en buen estado en general.
A pesar de la lluvia, el terreno está respondiendo a la perfección y el partido no corre riesgo. Cuando el árbitro del partido, Facundo Tello, a una hora y media del partido, recorrió la cancha con su equipo, la lluvia aflojó y el césped permanecía en buen estado.
Es decir que el juego sigue programado con normalidad y comenzará a las 17 como estaba previsto.
Alrededor de las 15.15, Tello entró a revisar las condiciones de la cancha
Cerca de las 14, así se encuentra el campo de juego
Noticia en desarrollo...