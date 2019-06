Juanfer Quintero: "Voy a volver mejor que antes"

El volante colombiano de River Plate, Juan Fernando Quintero, contó este lunes cómo avanza la recuperación de su rodilla tras la lesión ligamentaria que sufrió en marzo pasado y por la cual debió ser operado.

"Estoy recuperándome de la lesión y disfrutando un poco por la familia. Casi todos los días tengo una jornada de entrenamiento y recuperación. El proceso de la lesión es importante. Ahora volvemos a la pretemporada y por los tiempos debo estar bien", dijo en diálogo con radio Continental.

"Estoy muy contento por la evolución. Estamos desde el 5 entrenando y con la familia. Realizo una carga importante para lo que se viene, con dos horas diarias. Estoy haciendo las flexiones y la pierna me resulta bien. Seguramente en 15 días voy a empezar a trotar. Hay que esperar un tiempo, es un tiempo lógico. Ahora estamos fortaleciendo los músculos para que cuando sean utilizados estén bien", detalló.

Por último, dejó en claro sus objetivos para la vuelta: "Tengo gran esperanza de que voy a volver mejor que antes. No me quiero adelantar ni apresurar, pero a fines de septiembre si Dios me lo permite voy a estar bien. Son las ganas y el deseo. Pienso que voy a volver a debutar. No es una presión, sino una motivación. Para eso trabajo y entreno a diario".