Jornada de perlas blancas y negras en Mendoza

El Hipódromo de Mendoza abrió sus puertas hoy para ofrecer una de las mejores programaciones de la temporada 2019. El clima fue el ideal y toda hacía prever una jornada de muy alto nivel. Las doce competencias del programa prometían grande, pero la reunión estaba armada en torno al clásico “Santo Patrono Santiago Cuadrero” el cual contaba con cuatro anotados y debía disputarse sobre 300 metros.

La prueba había generado mucha expectativa en la previa, pero finalmente fue anulada por falta de ratificados. Esa fue la gran “perla negra” de la tarde. Esta mañana solo estaban ratificados Emilia Romagna y Luz Puntano y se informaba que Cammarata (de San Rafael) y Sol Pérez (de San Luis) no serían de la partida. Debido a la ley del estatuto de carreras del Hipódromo de Mendoza no pueden disputarse carreras mano a mano y por ende el gran clásico no pudo ser disputado.

Lo grave del tema es que se haya trabajado más de un mes sobre esta prueba para que finalmente haya sido anulada. Lo curioso es que tanto Cammarata como Sol Pérez no pasaron partes por lesión, por lo que aparentemente la carrera no se disputó por desinteligencias entre concertadores, organización y propietarios. Un tema no menor cuando supuestamente se trabaja tanto sobre una competencia. La dirigencia deberá investigar a fondo el porqué de la suspensión, sobre todo para reparar inconvenientes y no volver a cometer errores de este estilo.

La fallida disputa de la prueba central hizo que la cantidad de asistentes a la Catedral no fuera la esperada. Hubo bastante público, eso está claro. Pero si el clásico se hubiera realizado podría haber habido mucho más. De eso no tenemos dudas.

LAS POLLAS SE FUERON A SAN JUAN

Los tradicionales clásicos “Polla de Potrillos” y “Polla de Potrancas” tuvieron ganadores representantes de la vecina provincia.

Entre las “nenas” la ganadora fue la favorita Estadista Rate (Exchange Rate). La pupila de Oscar Rébora llegaba precedida de una campaña de lujo en La Punta (incluso ganando el Clásico “Estrellas Provincias Argentinas” disputado en esa pista) pero tuvo que trabajar más de la cuenta para doblegar a la local Brujita Lizardi. La ganadora vino alternando entre el tercero y el cuarto lugar y desató una larga atropellada en el ingreso al derecho para terminar “tapando” cerca del disco. Al final se impuso por medio cuerpo en el tiempo de 1’ 39” para la milla gracias a una muy buena faena de Sergio Fermández.

En el caso de los potrillos se lució la figura de More Easy (Expressive Halo). El pupilo de “Pipa” Ávila vino adelante desde el vamos y dio claras muestras de que es el mejor de la generación. Hace unos días había ganado un clásico en La Punta y hoy repitió en buena forma en el clásico mendocino. More Easy fue conducido al triunfo por Maxi Urquiza y empleó un tiempo de 1’ 37” 3/5 para la milla.

CLÁSICO “LOS SIN PISTA”

La novena carrera del día fue el “promocionado” clásico cuadrero “Los Sin Pista” donde se enfrentaron once caballos debutantes por todo concepto. El pozo era por demás sustancioso y el “rum rum” en torno a la prueba también era importante. Al final la victoria quedó en poder de la alvearense Dinamita, que gracias a la buena conducción de Néstor Funes venció por el hocico a Soñadora.

Excelente iniciativa de los organizadores de esta prueba, la cual era muy esperada por el público. Ojalá pueda repetirse en el año 2020.

EL RESTO DE LOS CLÁSICOS CUADREROS

El resto de los ganadores de clásicos cuadreros de la jornada fueron: Decidite (un “avión” comandado por Angelito Miranda), Coraza (en la prueba reservada para caballos del interior) y Rapel en la última, lo cual determinó un buen doblete para el jockey Oscar Salvo.

EL CRACK DEL DÍA

Esta vez la chapa de figura fue para el bueno de Ángel Miranda quien obtuvo tres victorias (Wahkan, Decidite y Volver a Verte) y tres segundos puestos, sobre once carreras disputadas. Un merecido premio para unos de los jinetes más trabajadores del medio.

LO QUE VIENE

La próxima reunión de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 8 de septiembre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “DON PENTA” - (Extraoficial) – 450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ORGULLO NATIVO 58 F. Campos

2° BOLTMAN 58 A. Miranda 2 ½ cpos

3° BOMBA PAINT 58 D. Ledesma 1 cpo

4° SUNNY EQUALLITY 58 S. Fernández 2 ½ cpos

U° BALANTA 58 W. Escudero 2 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,60. Dividendo de la Combinada: $ 15,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,85. Tiempo: 26”. Cuidador: O. D. Pérez. Stud: El Chingolito.

2da carrera

Premio: “ÚLTIMO CUADRERO” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° WAHKAN 58 A. Miranda

2° TAWANTZA 58 W. Escudero distanciamiento

3° REINA VENTOSA 58 D. Gómez 5 ½ cpos

4° RECIT COIFFEU (*) 58 S. Fernández distanciamiento

5° SENSACIONAL 58 F. Campos 1 cpo

U° TINKOF 58 S. Calderón 2 cpos

(*) Distanciada del 1ro al 4to puesto por las molestias ocasionadas en la largada a Reina Ventosa.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,30. Dividendo de la Combinada: $ 16,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,15. Dividendo de la Trifecta: $ 104,65. Tiempo: 33” 1/5. Cuidador: R. Agüero. Stud: Don Radium. Sport de El Relator / Noticias de Turf .

3 ra carrera

Premio: “PUERTO INCA” – (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° WANDA NEVADA 58 J.Solorza

2° LUCIE 58 A. Miranda hocico

3° NOGALITO 58 S. Quinteros ½ cbza

4° VER SEATTLE 58 N. Aguirre 1 ½ cpos

5° GITANA 60 C. Zárate 1 cpo

6° YANKEE GOLD 58 C. López ½ cpo

7° CAMBALACHE 60 M. Junco ½ cbza

8° DON PEPE 61 L. Escudero cbza

9° PAN TRISTE 58 W. Escudero pczo

10° DON LUCAS 50 A. Bonada 1 cpo

11° DIMANTE 60 O. Salvo ¾ cpo

12° CRUZADO 58 S. Calderón ¾ cpo

13° SENSACIÓN 62 N. Funes ¾ cpo

14° CHE JUAMPI 58 F. Campos ½ pczo

U° TORMENTA STING 58 M. Bascuñán ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 13,60. Dividendo de la Combinada: $ 72,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 156,35. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: M. Méndez. Stud: Los Corderos. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Clásico: “DÍA DEL VETERINARIO” – (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DECIDITE 58 A. Miranda

2° ICE START 58 R. Zapata 3 cpos

3° DON TUCHO 60 M. Junco 1 ½ cpos

U° ARIEL DUBAI 58 S. Fernández 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,55. Dividendo de la Combinada: $ 9,05. Tiempo: 21” 2/5. Cuidador: A. González. Stud: La Bienvenida.

5 ta carrera

Premio: “STORMY SALE” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° WHO MADE WHO 61 L. Escudero

2° WONDERFUL SEAT 58 S. Fernández 6 cpos

3° JEWELLERY PRIZE 58 A. Miranda cbza

4° SÚPER CUYO 60 M. Junco 2 cpos

U° ROCK IT 58 W. Escudero 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3. Dividendo de la Combinada: $ 8,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,65. Tiempo: 32” 2/5 (Igualó récord). Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Premio: “EMILIA ROMAGNA” – (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VOLVER A VERTE 58 A. Miranda

2° LA PIROSKA 58 S. Fernández ½ cbza

3° UPEKE 60 O. Salvo 2 cpos

4° BRAND NEW EYES 58 M. Bascuñán ¾ cpo

6° FLAG TACO 61 L. Escudero cbza

7° HARBOUR KEY 60 M. Junco 1 cpo

8° SUREÑITA 59 R. Carrizo 1 ½ cpos

U° BEDUINA PEN 58 A. Morales 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 6,05. Dividendo de la Combinada: $ 25,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,85. Dividendo de la Trifecta: $ 484,60. Tiempo: 19” 1/5 (Igualó récord). Cuidador: G. Castañeda. Stud: Don Guillermo.

7 ma carrera - Clásico: “CUADRERO DEL INTERIOR” – (Extraoficial) - 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° NOBLEZA 59 O. Salvo

2° CORAZA 61 J. Irrazabal ½ cpo

3° DON HÉCTOR 61 L. Escudero 1 cpo

4° GUACHO NAVIDEÑO 59 J. Solorza 2 cpos

5° MANITO BOLA 60 M. Junco 2 ½ cpos

6° KIKO HAVE 59 M. Bascuñán 1 ½ cpos

U° TRITÓN PUNTANO 60 C. Zárate pczo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,70. Dividendo de la Combinada: $ 26,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 76,70. Dividendo de la Trifecta: $ 158,30. Tiempo: 17” 1/5. Cuidador: C. Quesada. Stud: Los Gringos.

8va carrera

Clásico: “POLLA DE POTRILLOS” – (Cat. Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MORE EASY 57 M. Urquiza

2° BARBERINO 56 D. Gómez 2 ½ cpos

3° TORONTIÑO 56 A. Miranda 9 cpos

4° MASTER GENIUS 56 F. Campos 2 ½ cpos

5° VERSO TOP 56 D. Ledesma 2 ½ cpos

6° MALAIKAN 56 G. Tempesti 19 cpos

7° BRANNISTER 69 H. Betanzos 17 cpos

U° DR. CATCH (*) 56 J. Gómez s/aprec.

(*) Partió con desventajas.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,75. Dividendo de la Combinada: $ 21,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,25. Dividendo de la Trifecta: $ 92,45. Dividendo de la Apuesta Triple: acertada con 85 vales, valor del pase $ 60,78. Tiempo: 1’ 37” 3/5. Por: Expressive Halo y Morytania, de 3 años. Cuidador: J. R. Ávila. Stud: Patas Alegres (San Juan). Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Clásico: “LOS SIN PISTA” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DINAMITA 61 N. Funes

2° SOÑADORA 59 R. Tillería hocico

3° PAMPITA 59 A. Miranda 1 cpo

4° ELUNEY 59 O. Debón 1 cpo

5° GAUCHITO GIL 59 J. Solorza ¾ cpo

6° CRESPITA TOLL 59 S. Calderón 2 ½ cpos

7° MEDIO LITRO 59 RE. Zapata ¾ cpo

8° BOTAFOGO 59 M. Bascuñán ¾ cpo

9° PITOCO 59 R. Becerra ½ cpo

10° PRIETITA 59 O. Salvo ½ cpo

U° MAY LOLA 59 S. Fernández pczo

No corrieron: (12) BEDUINO. Dividendo del Ganador: $ 12,45. Dividendo de la Combinada: $ 101,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 34,65. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Apuesta Triple: no fue acertada con ningún vale, pozo rezago próxima reunión $ 5.166. Tiempo: 17” 2/5. Cuidador: L. Ferrada. Stud: El Bar.

10 ma carrera

Clásico: “POLLA DE POTRANCAS” – (Categoría Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ESTADISTA RATE 56 S. Fernández

2° BRUJITA LIZARDI 56 J. Gómez ½ cpo

3° EMMA COUNTY 57 C. López 1 cpo

4° WEDING DUBAI 56 A. Miranda 14 cpos

5° SUMMER DAYS 56 D. Gómez 4 cpos

6° POCHETINA 57 M. Urquiza ½ cpo

U° PONIATOWKA 56 D. Ledesma s/aprec.

No corrieron: (3) SEEKING CANDY, (4) LAKITA, (5ª) TRIP TO VENEZIA. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 6,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 5. Dividendo de la Trifecta: $ 25,35. Tiempo: 1’ 39”. Por: Exchange Rate y Esthetically, de 3 años. Cuidador: O. D. Rábora. Stud: Esquina Alta (San Juan). Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

11 ma carrera

Clásico: “SANTO PATRONO SANTIAGO CUADRERO” – (Extraoficial) – 300 metros

ANULADA POR FALTA DE RATIFICADOS

12 ma carrera

Clásico: “GENERAL SAN MARTÍN” - (Extraoficial) – 450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RAPEL 60 O. Salvo

2º GRACIAS GUAPO 58 A. Miranda ¾ cpo

3º EL VAREADOR 58 R. Zapata 2 cpos

Uº BEAZTLY FREUD 61 L. Escudero ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Dividendo de la Combinada: $ 6,85. Tiempo: 23” 4/5 (Igualó récord). Cuidador: A. González. Stud: La Bienvenida.