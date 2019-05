Jorge Almirón: "No pensé en irme"

El director técnico de San Lorenzo, Jorge Almirón, confirmó hoy su continuidad en el club, a propósito de los rumores sobre un posible alejamiento, y que el plantel no le manifestó "descontento" por su trabajo.

"No pensé en irme. Debo hablar con la comisión directiva, pero los jugadores no me manifestaron ningún descontento; la confrontación es parte del trabajo y mi forma de ser", aseguró Almirón en la rueda de prensa que brindó desde Brasil en la previa del choque ante Palmeiras por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Hay muchos que quieren destruir. La gente de San Lorenzo tendría que apoyar. Espero que se entienda el momento. Esto lo he pasado e intento abstraerme y estar con los jugadores", agregó Almirón.

El ex DT de Lanús indicó que el armado de un equipo competitivo "lleva tiempo" a propósito de la campaña con resultados adversos que produjo en la Superliga y luego con la eliminación en los octavos de final de la Copa de la Superliga.

"La 'marca Almirón' está ahí, ningún equipo, salvo Boca, nos superó", expresó el ex DT de Independiente.

"Nos motiva hacer un gran partido. Tiene mérito haber clasificado en este grupo. Venimos de un golpe duro y jugaremos con un gran equipo. Nos servirá de experiencia a todos para lo que sigue: la próxima fase será muy difícil", finalizó.