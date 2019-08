Jonathan Calleri, de Alavés a Espanyol

El delantero argentino ex Boca Juniors, Jonathan Calleri, se convirtió anoche en nuevo jugador de Espanyol, de Barcelona, tras arribar a un acuerdo de palabra con el club catalán por un préstamo de un año con opción de compra.

El jugador surgido en All Boys, de 25 años, jugó la temporada pasada también a préstamo en Alavés, de buena campaña en el campeonato de la primera división de España.

El pase de Calleri pertenece, por gestión de un grupo empresario que lo "tercerizó", al modesto club Deportivo Maldonado, de la segunda división del fútbol de Uruguay.

Por eso también revistó a préstamo en otras entidades como San Pablo, de Brasil, desde donde viajó a Europa para sumarse inicialmente a West Ham, de Inglaterra, y posteriormente la Unión Deportiva Las Palmas, también de España.

En Espanyol el delantero argentino compartirá equipo con otros tres compatriotas: Matías Vargas (ex Vélez Sarsfield), Pablo Piatti (ex Estudiantes de La Plata) y Facundo "Chucky" Ferreyra (ex Banfield y también Vélez).