Japón busca dar el gran golpe ante Sudáfrica

Jamie Joseph logró el milagro. Hizo jugar a Japón en el máximo nivel y lo depositó de esa forma en los cuartos de final con toda justicia. Primero venció a Irlanda, en lo que fue el primer gran golpe de esta copa.

Y después rubricó la clasificación en el mejor partido del torneo: cuando derrotó por 28 a 21 a Escocia. Japón jugó bien, fueron valientes en la propuesta, atacaron desde todos lados y defendieron como leones. Se ganaron muy bien su lugar entre los ocho mejores del mundo por primera vez en su historia.

Sudáfrica perdió en el debut ante los All Blacks y después no tuvo rivales de peso en el resto de la zona. La disparidad del torneo marcó que a los Springboks le quedó liberado el camino para llegar a la semifinal. Sin embargo no les será fácil superar al elenco nipón.

Sólo dos veces se enfrentaron nipones y sudafricanos. En 2015 fue el histórico y recordado triunfo del entonces equipo dirigido por Eddie Jones, por 34 a 32. Este año previo al mundial jugaron en Kumagaya y la victoria fue de los Springboks, por 41 a 7.

Formaciones

Japón: Keita Inagaki, Shota Horie y Jiwon Koo; Luke Thompson y James Moore; Michael Leitch (capitán), Pieter Labuschagne y Kazuki Himeno; Yutaka Nagare y Yu Tamura; Kenki Fukuoka, Ryoto Nakamura, Timothy Lafaele y Kotaro Matsushima; Ryohei Yamanaka. Entrenador: Jamie Joseph

Suplentes: Atsushi Sakate, Isileli Nakajima, Asaeli Ai Valu, Wimpie van der Walt, Amanaki Lelei Mafi, Fumiaki Tanaka, Rikiya Matsuda y Lomano Lava Lemeki

Sudáfrica: Tendai Mtawarira, Mbongeni Mbonambi y Frans Malherbe; Eben Etzebeth y Lood de Jager; Siya Kolisi (capitán), Pieter-Steph Du Toit y Duane Vermeulen; Faf de Klerk y Handre Pollard; Makazole Mapimpi, Damian de Allende, Lukhanyo Am y Cheslin Kolbe; Willie Le Roux. Entrenador: Rassie Erasmus

Suplentes: Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Vincent Koch, RG Snyman, Franco Mostert, Francois Louw, Herschel Jantjies y Frans Steyn

Estadio: Tokio Stadium

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Asistentes: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda) y Luke Pearce (Inglaterra)

TMO: Rowan Kitt (Inglaterra)