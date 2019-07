Jaguares XV no detiene su andar victorioso

El equipo argentino Jaguares XV se mantuvo como puntero de la Currie Cup First Division, la segunda división del certamen sudafricano de rugby, tras vencer hoy a Eastern Province Elephants por 54 a 15 y sumar su cuarto triunfo consecutivo.

El partido se jugó en el Nelson Mandela Bay Stadium en Porth Elizabteh, y el primer tiempo favoreció a los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe por 26 a 10.

¡Final del partido! Cuarto éxito de #JaguaresXV, que sigue ganando experiencia en tierras sudafricanas ¡Vamos muchachos! #CurrieCup pic.twitter.com/5UgJfwX1J0 — JaguaresARG (@JaguaresARG) July 27, 2019

Los puntos de Jaguares XV se sumaron con tries de Jerónimo Ureta Saenz Peña (2), Rodrigo Bruni, Gonzalo Bertranou, Franco Molina, Facundo Cordero, un try penal y un try y seis conversiones de Domingo Miotti.

Jaguares XV tiene la base los Jaguares subcampeones del Super Rugby y hoy actuaron nueve hombres de esa franquicia entre los titulares: Juan Cruz Mallía; Facundo Cordero, Bautista Ezcurra, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Domingo Miotti, Francisco Gorrisen, Rodrigo Bruni y Lucio Sordoni.

Para Easter hubo dos tries de Athenkosi Mayinje (2), un penal y una conversión de Oliver Zono indicó A Pleno Rugby y el sitio oficial de Jaguares.

Eastern Province tiene apenas siete puntos, con un triunfo y tres reveses, culminó séptimo en la pasada temporada

Jaguares XV formó con Mallía; Cordero, Ezcurra, Tomás Cubilla y Carreras; Bertranou y Miotti; Gorrisen, Santiago Grondona y Bruni; Ignacio Calas y Jerónimo Ureta Saenz Peña, Nicolás Solveyra, Leonel Oviedo y Sordoni.

Un dato positivo es que ingresó en el segundo tiempo otro Jaguar, Bautista Delguy, quien se recupero de una fractura en el tobillo izquierdo luego de dos meses y medio de inactividad.

El próximo compromiso de Jaguares XV, por la quinta fecha será ante SWD Eagles y luego ante Valke, que parece ser el rival más fuerte en el camino a la Currie Cup Premier Divison.