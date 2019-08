Jaguares XV goleó y clasificó para semifinales de la Currie First Division

El equipo argentino de Jaguares XV se clasificó hoy, a falta de dos fechas para finalizar la fase regular, semifinalista de la Currie Cup First Division (segunda división) al vencer a South Western Districts (SWD) Eagles, vigente campeón, por 83-3 (primer tiempo 38-3), en la quinta jornada certamen sudafricano de rugby.

El encuentro se desarrolló en la ciudad de Potchefstroom y Jaguares XV, integrado por jugadores de Jaguares del Super Rugby y Argentina XV, ya tiene su lugar en las semifinales con cinco triunfos consecutivos.

El ganador de este First División se clasificará para jugar un partido, como una especia de repechaje, ante el último de la Currie Cup Premier Divisón, jugándose la única chance de ascenso en la temporada.

¡Final en Potchefstroom! ¡Quinto triunfo al hilo de Jaguares XV! pic.twitter.com/zupiidbuJJ — JaguaresARG (@JaguaresARG) August 3, 2019

Jaguares XV sumó sus 83 puntos con 13 tries, Bautista Delguy (3), Julián Domíguez (2), Juan Cruz Mallía (2), Leonel Oviedo, Gonzalo Bertranou, Sebastián Carreras, Nicolás Solveyra, Lucas Santa Cruz e Ignacio Calas, con nueve conversiones de Martín Elías. Para SWD Divan Nel sumó.

El equipo argentino volvió a golear, ratificando que está en un nivel muy superior del resto de la First, casi sin equivalencias, reafirmando un desequilibrio absoluto en los backs y las pocas veces que tuvo presencia SWD en los 22 metros finales de Jaguares XV la defensa cumplió.

El equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe, que en cuatro partidos suma 319 tantos, 47 tries, siendo el "tryman" Facundo Cordero, que hoy no jugó, con siete. Esta fue la victoria más holgada del equipo por diferencia de 80 puntos, la anterior fue ante Border por 66 (78-12) y el cotejo con mayor cantidad de tries marcados con 13 contra 12 ante Border.

SWD Eagles es el vigente campeón luego de haberle ganado la final a Falcons Valke por 36-27 pero perdió el ascenso al caer ante el último de la Currie Cup Premier Division, Free States Cheetahs, por 36-5 en octubre pasado.

Jaguares XV formó con Sebastián Carreras; Bautista Delguy, Agustín Segura, Juan Cruz Mallía y Julián Domínguez; Matías Elías y Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Lucas Santa Cruz y Francisco Gorrisen; Franco Molina e Ignacio Calas; Lucio Sordoni, Leonel Oviedo y Nicolás Solveyra.