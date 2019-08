Jaguares XV volvió a ser contundente y en la última fecha de la etapa regular de la First Division de la Currie Cup se impuso por 42-10 a Leopards.

La figura del partido fue el centro Tomás Cubilla, autor de tres tries. La amarilla a los seis minutos a Johann Vermaak le facilitó el trámite al equipo argentino que abrió el marcador a los 15' con el try de Bautista Ezcurra. Luego llegó la segunda amarilla para los sudafricanos, a los 18 a Edmund Rheeder. Pero en ese período no pudo marcar puntos, hasta los 29, cuando el fullback Juan Pablo Castro apoyó el segundo.

¡Siete sobre siete! Con el triunfo 42-10 frente a Leopards, #JaguaresXV cerró la fase regular con puntaje ideal y ya se prepara para las semifinales de la Currie Cup First Division. pic.twitter.com/oLp4DsBohG — JaguaresARG (@JaguaresARG) August 16, 2019

Leopards descontó a los 34' por intermedio de Lungelo Gosa, pero antes del cierre de la primera mitad, Tomás Cubilla marcó el primero en su cuenta personal para un parcial de 21-5 en el entretiempo. El centro se luciría en el arranque del segundo tiempo con dos conquistas, a los 4 y a los 10 minutos, para llevar la ventaja a un irreversible 35-5.

Pero el resultado no quedó allí. Jaguares XV forzó la tercera amarilla a los 17' a Reuben Du Plooy y dos minutos después, el conjunto argentino sumó un try-penal. La parte negativa fueron las amarillas a Martín Fernández Segurotti y a Javier Díaz, a los 3 y 24' respectivamente, y sobre el cierre, el descuento de Mazibuko para el 42-10, que validan una primera rueda perfecta en puntaje para los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe, que esperan por la semifinal de la mejora manera.

SÍNTESIS

JAGUARES XV (42): 1- Rodrigo Martínez; 2- Leonel Oviedo; 3- Martín Fernández Segurotti; 4- Santiago Portillo; 5- Franco Molina; 6- Santiago Grondona; 7- Lucas Santa Cruz ; 8- Santiago Montagner; 9- Ignacio Inchauspe; 10- Martín Elías; 11. Facundo Cordero; 12- Bautista Ezcurra; 13- Tomás Cubilla; 14- Mateo Carreras; 15- Juan Pablo Castro

Suplentes: 16- Pablo Dimcheff; 17- Javier Díaz; 18- Lucio Sordoni; 19-Jerónimo Ureta; 20-Lautaro Bavaro; 21-Teo Castiglioni ; 22- Juan Cruz Mallía

Leopards (10): 1- Stephan de Jager, 2- Jacobus Genade, 3- Robert Hunt, 4- Henro-Pierre Swart, 5- Muziwandile Mazibuko, 6- Edward Haas, 7- Reuben Du Plooy, 8- Edmund Du Plooy, 9- Giovanne Snyman, 10- Tjaart Benadie, 11- Johann Vermaak, 12- Bermu Engelbrecht, 13- Japie Kleinhans, 14- Lungelo Gosa, 15- Chuinier Van Rooyen.

Suplentes: 16- Marius Stander, 17- Wilkus Groenewald, 18- Brendan Strydom, 19- Dylan Pieterse, 20- Eugene Hare, 21- Nkululeko Mcuma, 22- Jimmy Mpailane.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 15' Try de Bautista Ezcurra convertido por Martín Elías (J), 29' Try de Juan Pablo Castro convertido por Martín Elías (J), 34' Try de Lungelo Gosa (L), 37' Try de Tomás Cubilla convertido por Martín Elías (J)

Resultado parcial: Jaguares XV 21-5 Leopards

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 4' y 10' Tries de Tomás Cubilla ambos convertidos por Martín Elías (J), 19' Try-penal (J), 40' Try de Muziwandile Mazibuko (L).

AMONESTADOS: PT 6' Johann Vermaak (L), 18' Amarilla Edmund Rheeder (L). ST, 3' Martín Fernández Segurotti (J), 17' Reuben Du Plooy (L), 24' Javier Díaz (J).