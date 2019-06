Jaguares, con equipo muleto para el viernes

Jaguares tuvo una fase regular del Super Rugby soñada y llega a la última fecha clasificado, con chances de terminar segundo en la general y teniendo la posibilidad de hacer descansar algunos jugadores. Por eso, Gonzalo Quesada decidió hacer 12 cambios para el choque de este viernes con Sunwolves.

La primera línea vuelve a cambiar toda: ingresan Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Enrique Pieretto, y los que salen son Mayco Vivas, Agustín Creevy y Santiago Medrano. En la segunda regresa Guido Petti, tras estar ausente con Sharks por una molestia física, y vuelve a tener su chance el joven Lucas Paulos. Tomás Lavanini, afuera de los 23, y Marcos Kremer, en el banco.

La tercera también tiene modificaciones. Queda solo Juan Manue Leguizamón, regresa Tomás Lezana y tiene su oportunidad, después de varias fechas, Rodrigo Bruni como titular.

En los backs más variantes. El 9 será Felipe Ezcurra y el 10, Domingo Miotti. Los centros también 100 por cientos nuevos con Santiago González Iglesias, no juega desde la última gira por Sudáfrica, y Matías Orlando. En las puntas se mantienen Sebastián Cancelliere y Santiago Carreras, porque Emiliano Boffelli, que iba a estar como wing, sufrió la fractura del tabique nasal y no jugará con Sunwolves y está en duda para cuartos. Por último, como back, regresará Joaquín Tuculet, otro que hace tiempo no jugaba.

En el banco también hubo novedades. Santiago Socino, quien firmó hace unas semanas con la UAR, podrá debutar en el Super Rugby tras su paso por Newcastle Falcons. Juan Pablo Zeiss, sin minutos desde hace un mes contra Highlanders, está como alternativa. Otro que podrá sumar más tiempo en cancha es Francisco Gorrisen, debutante la semana pasada con Sharks, y por último, Juan Cruz Mallía, de buenos rendimientos en este 2019.

Jaguares quiere seguir con la racha positiva y buscará ante Sunwolves un broche de oro.

JAGUARES: 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Julián Montoya, 3- Enrique Pieretto, 4- Guido Petti, 5- Lucas Paulos, 6- Tomás Lezana, 7-Juan Manuel Leguizamón, 8- Rodrigo Bruni, 9- Felipe Ezcurra, 10- Domingo Miotti, 11- Santiago Carreras,12- Santiago Gónzalez Iglesias, 13- Matías Orlando, 14- Sebastián Cancelliere,, 15- Joaquín Tuculet.

Suplentes: 16- Santiago Socino, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Santiago Medrano, 19- Marcos Kremer, 20- Francisco Gorrisen, 21- Tomás Cubelli, 22- Juan Cruz Mallía, 23- Matías Moroni

Fuente: Scrum.