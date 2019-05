Jaguares venció a Stormers por 30 a 25 y consiguió su cuarto triunfo consecutivo que lo vuelve a depositar en zona de Playoffs y lo llena de confianza de cara a una gira sumamente exigente por Oceanía que arrancará mañana.

En un partido con resultado incierto hasta la última jugada, Jaguares arrancó mejor y con try de Matera en el primer ataque a fondo puso diferencias en el tanteador de 10 a 0 (con otro penal de Miotti). Parecía que el dominio de los dirigidos por Gonzalo Quesada continuaría plasmándose, sin embargo fue la visita quien de a poco, con la puntería de su apertura, Jean Luc du Plessis iría acortando diferencias.

El 13 a 9 con el que se fueron al descanso marcó la paridad que hubo en esa primera etapa, la cual sería un fiel reflejo de lo que sucedería en el complemento.

En el segundo tiempo, Stormers se puso nuevamente a un punto y esto provocó la reacción de Jaguares, la cual llegó por intermedio de dos tries. El primero tras una buena jugada colectiva de varias fases que le permitió llegar a Ramiro Moyano a su conquista 14 en el Personal Super Rugby, el otro, con un try penal que no le dio a Jaguares la posibilidad de despegarse en el tanteador y afrontar la última parte del partido con un hombre más.

Parecía que todo se encaminaba para un triunfo sin complicaciones, pero apareció Senatla y dejó el partido 30 a 25. Stormers tuvo la última pero no supo aprovecharla y con un line perdido en pleno ataque desató la alegría del público local que se acercó hasta Vélez a ver un nuevo triunfo de Jaguares.

No habrá descanso para el equipo argentino que mañana por la noche viajará con destino hacia Oceanía. La primera parada será en Dunedin, en donde el sábado próximo, desde las 2:15 de la madrugada se enfrentará ante Highlanders.