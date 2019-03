La franquicia argentina Los Jaguares logró una angustiosa victoria frente a los Blues de Nueva Zelanda por 23 a 19 y así sumó su segundo triunfo consecutivo en el Super Rugby, en encuentro correspondiente a la tercera fecha de la cuarta edición del torneo, que agrupa a las potencias del hemisferio Sur.

Los factores determinantes del triunfo de Los Jaguares fueron la excelente labor en defensa -sufrió un solo try- y ser "clínico" a la hora de aprovechar las oportunidades para marcar tres tries, dos del wing tucumano Ramiro Moyano y uno de Julián Montoya.

​

El equipo argentino, pese a ser dominado durante la mayoría del encuentro, encontró la solidez y la confianza para mantener la disciplina y la madurez para esta competencia junto a los principales rivales de las franquicias del hemisferio Sur.

El primer tiempo del partido, disputado en el estadio de Vélez Sarsfield y que fue dirigido por el árbitro de Sudáfrica Rasta Rasivhenge tuvo un parcial para los argentinos de 11-9.

Los tantos de Los Jaguares en el parcial fueron obtenidos por dos penales de Joaquín Díaz Bonilla, mientras que sobre el final de la primera parte el wing tucumano Ramiro Moyano marcó el primer try del encuentro. En tanto, Otere Black consiguió convertir tres penales para los neocelandeses.

En la parte complementaria, en los diez minutos iniciales los Blues tuvieron el dominio territorial y en el manejo de la pelota pero los argentinos mostraron una férrea defensa que descontroló al rival.

Los Jaguares no contaron con pelotas de calidad y de allí el dominio de los visitantes en un partido deslucido.

En una jugada aislada, el medio scrum Tomás Cubelli habilitó a Moyano para conquistar su segundo try, convertido por Díaz Bonilla, y minutos más tarde Los Jaguares marcaron su tercer try con el ingresado Julián Montoya al desprenderse de un maul.

A pocos minutos del final, los Blues marcaron su único try, conseguido por Dalton Papalli, que mantuvo en vilo el resultado hasta el último minuto, en la que Los Jaguares aguantaron en la última jugada el scrum de los neocelandeces.

Las figuras del equipo argentino fueron Ramiro Moyano. el tercera línea Pablo Matera y el capitán, Matías Orlando.

En su debut en el certamen la franquicia argentina perdió frente a los Lions de Sudáfrica por 25-16 y el sábado anterior derrotaron a los Bulls de Sudáfrica por 27-12.

La franquicia viajará mañana a la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, para cumplir los dos compromisos frente a los Lions (9 de marzo) y una semana más tarde frente a los Stormers.

Los resultados de la tercera fecha fueron: Hurricanes 43- Brumbies 13, Rebels 24- Highlanders 19, Chiefs 15- Sunwolves 30, Reds 12- Crusaders 22, Lions 12- Bulls 30, Sharks 11- Stormers 16.

La tabla de posiciones de la Conferencia de Sudáfrica es: Sharks 11, Los Jaguares y Bulls 9, Stormers 8 y Lions 5

- Síntesís -

Los Jaguares: Mayco Vivas, Agustín Creevy y Santiago Medrano; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Ramiro Moyano, Matías Orlando (capitán), Matías Moroni y Bautista Delguy; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Ingresaron: Julián Montoya, Juan Pablo Zeiss, Enrique Pieretto, Martín Landajo, Santiago González Iglesias y Joaquín Tuculet.

Blues: Melani Nanai, Tanielu Tele'a, TJ Faiane, Ma'a Nonu, Rieko Ioane, Otere Black, Augustine Pulu, Akira Ioane, Dalton Papalii, Tom Robinson, Josh Goodhue, Patrick Tuipulotu (capitán), Ofa Tuungafasi, James Parsons y Alex Hodgman. Entrenador: León MacDonald.

Ingresaron Matt Moulds, Karl Tu'inukuafe, Sione Mafileo, Gerard Cowley-Tuioti, Matt Matich, Jonathan Ruru, Harry Plummer, Tanielu Tele'a.

Tantos en el primer tiempo: 2', 6' y 31 penales Black (B), 4' y 16`' penales Díaz Bonilla (J) y 39' try Moyano (J).

Resultado parcial. Los Jaguares 11- Blues 9.

Tantos en el primer tiempo:10' penal Black (B), 24' try Moyano (J), 26' try Montoya convertido por Díaz Bonilla (J) y 33' try Papalli convertido por Black.

Resultado final: Los Jaguares 23- Blues 19.

Amonestado en el primer tiempo: 29' Tomás Lavanini (J).

Arbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Cancha. Vélez Sarsfield.