Italia superó sin inconvenientes a Canadá

Italia venció a Canadá 48-7 con punto bonus y logró su segundo triunfo en un partido válido por el Grupo B. El encuentro se jugó en el Fukuoka Hakatanomori Stadium con el arbitraje del galés Nigel Owens.

En el comienzo Italia impuso condiciones y dominando con sus forwards empezó a llevar peligro cerca del ingoal de Canadá. La tercera línea italiana se destacó a pura tracción y potencia doblegando y quebrando la línea de ventaja. Primero un penal del apertura Tommaso Allan y después un try del octavo Braam Steyn, que se levantó de la base de un scrum arrastrando marcas, pusieron un parcial de 10-0.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Ganó la Azzurra! Fué un trámite para @Federugby en un partido sin complicaciones, @RugbyCanada no pudo en ningún momento demostrar su juego.#RWC2019 #ITAvCAN #RWCFukuoka pic.twitter.com/XTweVclaDZ — Rugby World Cup ES (@rugbyworldcupes) September 26, 2019

Una leve reacción de los Cannucks se hizo presente en el juego, pero una nueva arremetida, ahora del segunda línea Dean Budd dejando en evidencia las falencias a la hora de la marca del conjunto canadiense, dejaron un parcial de 17-0 en 15 minutos de la primera parte.

El conjunto del galés Kingsley Jones tuvo su momentum en el primer tiempo pero no lo aprovechó ya que cometió errores claros de manejo aunque mostró todo su orgullo para intentar acercarse en el tanteador.

La intensidad de los dirigidos por el galés Conor O´Shea bajó y Canadá siguió intentando aunque volvió a fallar en los metros finales. El dato a destacar es que el pilar canadiense Djustice Sears-Duru ingresó desde el banco llegando a sus 50 caps.

Efectividad azul

La trama del partido no cambió demasiado en el complemento. Canadá intentó llevar peligro con algunos kicks quirúrgicos de su apertura, Peter Nelson, pero las contras italianas no tardaron en llegar. Los forwards azzurros continuaron dominando, generando un par de plataformas de ataque, fue así que llegó el tercer try de Italia y del partido a cargo del tercera línea, Sebastián Negri.

Llamativamente el 24 a 0 no reflejó la superioridad del equipo europeo ya que con la velocidad de sus backs, los Canucks podrían haber descontado pero la impericia en los últimos pases se lo negaron.

Más allá de algunas escapadas aisladas del wing canadiense DTH Van Der Merwe, los italianos volvieron a la carga en el afán de conseguir el punto bonus. Después de haber obtenido un line en las alturas y trabajar con el maul, llegó una infracción de Matt Heaton para el try penal señalado por Nigel Owens con la posterior amarilla para el tercera línea americano.

Canadá buscaba su premio consuelo intentando anotar cuando llegó el quinto try italiano de la mano de Mattia Bellini que voló por la punta izquierda para decretar el transitorio 36-0.

De tanto ir a buscar, los Canucks tuvieron su premio a través del ingresado Andrew Coe que con un andar zigzagueante rompió el maleficio sumado a la perfecta dirección en la conversión de Nelson.

Con la receta del día del XV Azzurro con un pack que dominó las acciones durante gran parte del partido, Federico Zanni y Matteo Minozzi apoyaron para el 48-7 final.

Ahora, Italia se medirá ante Sudáfrica el próximo en Shizuoka mientras que Canadá hará lo propio contra Nueva Zelanda en Oita.