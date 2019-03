Irlanda venció a Francia e irá por el título en la última fecha

En Dublín, Irlanda venció a Francia, logró el punto bonus y visitará a Gales en Cardiff en búsqueda de un triunfo, -esperar un resultado negativo para Inglaterra- y así lograr el bicampeonato.

El Trébol comenzó mejor. A los 2', el capitán Rory Best marcó el primer try del encuentro. Sexton sumó dos más y estampó el 7-0 inicial.

Luego, el partido entró en una meseta. El local dominó ampliamente el desarrollo pero no pudo estirar diferencias hasta los 30'. En ese momento fue cuando Sexton armó una jugada espectacular y selló siete puntos más.

A falta de 3' para el cierre de la primera etapa, Jack Conan llegó al try para aumentar la distancia a 19-0.

El complemento fue similar al primer tiempo. Irlanda dominó pero sólo pudo marcar una conquista en los primeros 20 minutos. A los 55', Earls se depositó en el ingoal francés para que Sexton conviertan y el Trébol se asegure el punto bonus; 26-0.

Francia descontó a través de Huget más la conversión de Serin y otra conquista en el final en manos de Camille Chat. Así el resultado final quedó en 26-14.

Irlanda deberá viajar a Cardiff para enfrentar al puntero, vencerlo y esperar que Inglaterra no gane para poder consagrarse.

Irlanda: 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Jonathan Sexton, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best (c), 1 Cian Healy

Suplentes:16 Niall Scannell, 17 Dave Kilcoyne, 18 John Ryan, 19 Ultan Dillane, 20 Jack Conan, 21 John Cooney, 22 Jack Carty, 23 Jordan Larmour

Cambios: 1T 24' Jack Conan por Josh van der Flier; 2T 51' Dave Kilcoyne por Cian Healy; 58' Jack Carty por Johnny Sexton, John Ryan por Tadhg Furlong, Niall Scannell por Rory Best, John Cooney por Connor Murray, Ultan Dillane por Iain Henderson; 76' Andrew Conway por Keith Earls

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Gaël Fickou, 11 Yoann Huget, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Louis Picamoles, 7 Arthur Iturria, 6 Wenceslas Lauret, 5 Felix Lambey, 4 Sebastien Vahaamahina, 3 Demba Bamba, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Jefferson Poirot

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Etienne Falgoux, 18 Dorian Aldegheri, 19 Paul Willemse, 20 Gregory Alldritt, 21 Baptiste Serin, 22 Anthony Belleau, 23 Maxime Medard

Cambios: 1T: 11' Gregory Alldritt por Wenceslas Lauret; 17' Etienne Falgoux por Jefferson Poirot ST 63' Dorian Aldegheri por Demba Bamba, Paul Willemse por Felix Lambey y Maxime Médard por Thomas Ramos; 72' Baptiste Serin por Antoine Dupont, Camille Chat por Guilhem Guirado; 76' Anthony Belleau por Romain Ntamack

Puntos en el PT: 2' Try de Rory Best convertido por Jonathan Sexton (IRL); 30' Try de Jonathan Sexton convertido por él mismo (IRL); 37' Try de Jack Conan (IRL);

Resultados parcial: Irlanda 19-0 Francia

Puntos en el ST: 55' Try de Keith Earls convertido por Jonathan Sexton (IRL); 77' Try de Yoann Huget convertido por Baptiste Serin (FRA); 80' Try de Camille Chat convertido por Baptiste Serin (FRA)

Estadio: Aviva Stadium, Dublín

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda)

Asistentes: Angus Gardner (Australia), Karl Dickson (Inglaterra)

TMO: Ben Skeen (Nuevo Zelanda)

