Irlanda toma confianza del pasado de cara a los cuartos de final

Los triunfos recientes ante Nueva Zelanda y Sudáfrica no pesarán mucho cuando Irlanda se enfrente a uno de los dos gigantes del hemisferio sur en los cuartos de final de la Copa Mundial de Rugby 2019, afirma el pilar Tadhg Furlong.

El poderoso hombre de 26 años, quien anotó un memorable try en la victoria 47-5 ante Samoa el sábado, fue parte de ambos equipos de Irlanda que en 2016 y 2017 les ganaron a ambos potenciales rivales en los cuartos de final.

"Supongo que puedes obtener un poco de confianza de eso, pero el rugby evoluciona y lo hace rápido", dijo.

Y continuó: "No hemos jugado contra ellos en años, o un año si hablas de Nueva Zelanda, pero el rugby cambia, las cosas cambian, los sistemas cambian. Nos da confianza de que podemos tener resultados como esos, pero al mismo tiempo, no te garantiza nada. No significa que vas a salir a jugar y hacerlo con el mismo plan que antes".

"Lo más importante es recuperarse y encarar la semana. Es como cualquier partido de rugby que juegas, pero como parte de los cinco delanteros, se trata de ser tan físico como puedas y desear de terminar arriba en el partido", cerró.