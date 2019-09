Irlanda se impuso con autoridad ante Escocia

El seleccionado del Trébol arrancó su participación en la Copa del Mundo enchufado y con un primer tiempo letal minimizó a Escocia y le ganó por 27 a 3. Los irlandeses ganaron el duelo de los forwards, quienes marcaron tres de los cuatro tries del equipo, tuvieron una defensa inquebrantable y cerraron un debut perfecto en Yokohama.

Implacable. Irlanda, que llegó a la Copa del Mundo como el número 1 del ranking, hizo su debut y dejó en claro para qué está. Porque le ganó con autoridad a Escocia, por 27 a 3, en uno de los partidos más importantes de la Zona A.

El seleccionado del Trébol fue el claro dominador del primer tiempo y con sus forwards comenzó a ganar terreno, a arrinconar al Cardo y a ganar la batalla. Y de movida vulneró el ingoal de su oponente mediante el pick and go y la arremetida de James Ryan.

Pero claro, eso no fue lo único, los delanteros del seleccionado irlandés continuaron ejerciendo presión, yendo para adelante y quebrando la resistencia escocesa. Y en ese ir para adelante, se abrieron camino hacia la menta para visitarla con Rory Best, try con polémica, y Tadhg Furlong.

Escocia no pudo hacer mucho ante el dominio de Irlanda y sólo pudo descontar con un penal de Greig Laidaw. Por eso, el número uno del ranking se llevó el parcial por 19 a 3.

Invitado inesperado, o sí, apareció en la etapa complementaria porque la lluvia apareció en escena para darle un condimento extra en el duelo entre seleccionados europeos. Y vaya que influyó porque hasta el minuto 15 no hubo grandes emociones.

Pero claro, hasta que Murray puso un kick quirúrgico que forzó el error del rival y le permitió a Irlanda explotar el lado ciego, llegar al ingoal con Andrew Conway y sacar una ventaja indescontable por cómo se estaba desarrollando el encuentro. El único inconveniente que tenía el verde era que su apertura, Johnny Sexton tuvo algunas dificultades y no pudo seguir pateando a los palos.

Con el punto bonus asegurado, con su defensa que fue inquebrantable y con el poderío ofensivo de la primera parte, Irlanda completó una tarea a su altura. Confirmó todos los pergaminos con los que llegó al Mundial y a partir de este debut auspicioso va por más.

Irlanda (27): Jordan Larmour; Andrew Conway, Garry Ringrose, Bundee Aki y Jacob Stockdale; Jonathan Sexton y Conor Murray; CJ Stander, Josh van der Flier y Peter O’Mahony; James Ryan e Iain Henderson; Tadhg Furlong, Rory Best (cap) y Cian Healy.

Entrenador: Joe Schmidt.

Ingresaron: Niall Scannell, Dave Kilcoyne, Andrew Porter, Tadhg Beirne, Jack Conan, Luke McGrath, Jack Carty, Chris Farrell.

Escocia (3): Stuart Hogg; Tommy Seymour, Duncan Taylor, Sam Johnson y Sean Maitland; Finn Russell y Greig Laidlaw; Ryan Wilson, Hamish Watson y John Barclay; Jonny Gray y Grant Gilchrist; Willem Nel, Stuart McInally (cap) y Allan Dell.

Entrenador: Gregor Townsend.

Ingresaron: Fraser Brown, Gordon Reid, Simon Berghan, Scott Cummings, Blade Thomson, Ali Price, Chris Harris, Darcy Graham.

Tantos en el Primer Tiempo: 6', Gol de Sexton por Try de Ryan (I); 12', Try de Best (I); 21', Penal de Laidlaw (E), y 25', Gol de Murray por Try de Furlong (I).

Resultado Parcial: Irlanda 19 – Escocia 3.

Tantos en el Segundo Tiempo: 15', Try de Conway (I), y 27', Penal de Carty (I).

Amonestado: 29', Beirne (I).

Estadio: International Stadium, Yokohama.

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra).

Asistentes: Pascal Gaüzère (Francia), Alexandre Ruiz (Francia).

TMO: Graham Hughes (Inglaterra).

Fuente: A Pleno Rugby