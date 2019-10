Irlanda quiere recobrar su confianza para meterse en cuartos de final

Irlanda ha intentado duramente desprenderse de la incertidumbre causada por el Tifón Hagibis, especialmente cuando se confirmó temprano en la semana que la región de Kyushu, en donde se jugará el partido, no se vería afectada. Para ellos, la tarea es clara: una victoria con punto bonus les aseguraría un lugar en los cuartos de final.

Si puede encargarse del desafío ante Samoa, entonces Irlanda no deberá esperar al resultado entre Japón y Escocia para saber si en cuartos de final su rival será Nueva Zelanda o Sudáfrica.

Luego de comenzar el torneo de una manera brillante ante Escocia, el equipo de Joe Schmidt ha perdido el rumbo con actuaciones de bajo calibre ante Japón y Rusia. Su capitán, Rory Best, ha sido lo suficientemente honesto como para aceptar que su confianza recibió un duro golpe en la derrota ante los japoneses y que una victoria por cinco puntos en Fukuoka no va a ser capaz de restaurarla. Se necesitaría un desempeño con autoridad y precisión.

El XV titular de Irlanda está cercano a su mejor forma, al mismo tiempo que hay preocupación sobre la superficie de juego del Fukuoka Hakatanomori Stadium, la cual fue renovada hace muy poco, apenas el 4 de octubre. El entrenador Schmidt espera fervientemente que el período de preparación mayor para este partido, ayudará a sus jugadores a redescubrir su chispa y sentenciar un marcador positivo de cara a los cuartos de final.

Samoa ya no tiene posibilidades de meterse entre los mejores ocho del torneo, pero intentarán hacer todo lo que pueda para dejar la competencia con una de las mayores victorias en la historia de su país. "Sabiendo que el lunes estaremos arriba de un avión de regreso a casa, conseguir un triunfo como ese sería grandioso”, dijo el entrenador de Samoa, Vaeluaga Steve Jackson.

La apuesta es grande para varios jugadores de Samoa que han sacrificado contratos con distintos clubes para jugar en la Copa del Mundo. Cómo se desempeñan en este Mundial puede tener un gran impacto en su futuro.

"Podríamos tener el partido de nuestras vidas y luego cerrar un asombroso contrato. O podrías pasar lo opuesto y solamente volveríamos a casa a trabajar en las plataformas", dijo el segunda línea, Filo Paulo.

Irlanda espera que Samoa presente un partido muy duro en el aspecto físico y está claro que el equipo de Schmidt no le dará al rival nada menos que respeto.

Cómo llegan (los partidos más recientes primero)

Irlanda: GPGGG

Samoa: PPGPP

Frente-a-Frente

Jugados 6 – Irlanda 5G – Samoa 1G – Empatados 0

Bajo la lupa

Keith Earls, el wing de Irlanda, ha apoyado 30 tries en sus 80 tests, incluyendo 8 en RWC, la mayor cantidad de tries en Copa Mundial por un jugador irlandés. A pesar de ser uno de los jugadores más afilados en Japón, todavía no ha anotado en esta competencia. Lo mismo le sucede al prolífico Jacob Stockdale (16 tries en 23 partidos), quien será el titular en la punta opuesta ante los samoanos.

Ambos están ansiosos de corregir esos números. Este viernes, Earls aceptó que ha habido competencia en la semana entre ellos dos, aunque ninguna apuesta, sobre quién será el primero en marcar un try.

Noticias de los equipos

Robbie Henshaw, el centro de Irlanda, jugará por primera vez en RWC 2019 en el centro de la cancha junto a Bundee Aki, mientras que Garry Ringrose tendrá descanso después de haber jugado todos los 240 minutos de su equipo en los primeros tres partidos.

La inclusión de Henshaw es una de las once modificaciones en comparación al equipo titular que salió a la cancha en el triunfo 35-0 sobre Rusia. Tras tener complicaciones en los entrenamientos de esta semana, el full back Rob Kearney se perderá el partido y en su lugar ingresa Jordan Larmour.

En contraste, Jackson solamente ha realizado dos cambios en el equipo que fue vencido por Japón 38-19. Los que regresan son el pilar izquierdo, Logovii Mulipola y el segunda línea Teofilo Paulo, reemplazando a Jordan Lay y Piula Faasalele, que estarán en el banco.

Estadísticas

Irlanda ha ganado los últimos cuatro partidos entre estos seleccionados por un margen promedio de 24 puntos. La última vez que jugaron fue en 2013, en el Aviva Stadium, en Dublin, e Irlanda venció 40-9.

Todas las camisetas de Samoa han apoyado tries en Copas Mundiales, a excepción de la número 1.

Rory Best será el capitán de Irlanda por vez número 37, quitándole el récord a Keith Wood y moviéndose al segundo puesto detrás de Brian O’Driscoll (83).

Es la primera vez que estos equipos se ven la cara en una Copa Mundial de Rugby.