¿Irlanda encontró la fórmula para vencer a Nueva Zelanda?

El primer partido entre Irlanda y Nueva Zelanda en una Copa Mundial promete ser uno fascinante. Estos equipos han desarrollado una de las rivalidades más vistosas del mundo del rugby desde que Joe Schmidt tomó el puesto de head coach de Irlanda hace seis años y comenzó el duelo con su compatriota de los All Blacks, Steve Hansen.

Con cuatro partidos jugados desde ese entonces, cada uno ha ganado dos. En la balanza, solo cuatro puntos separan a Irlanda de Nueva Zelanda, y el partido del domingo sugiere que será igual de cerrado.

Los bicampeones mundiales son los favoritos, sobre todo después de haber ganado el titánico partido inaugural ante Sudáfrica y luego superar ampliamente a los seleccionados de Canadá y Namibia, marcándoles 63 y 71 puntos respectivamente.

Sin embargo, hay quienes sospechan que quizás los All Blacks llegaron a las etapas de eliminación con poco roce luego de que el partido ante Italia fuera cancelado y tuvieran que repetir esa misma intensidad de partido en los entrenamientos. Desde que vencieron a Sudáfrica ha pasado ya un mes. ¿Se habrán oxidado o estarán descansados y listos?

Hansen dice que es la segunda opción, aunque secretamente puede haber querido que su segunda línea clave, Brodie Rettalick, jugara su partido ante Italia luego de solamente haber visto 30 minutos de rugby en 12 semanas. Por otro lado, su arma letal, el fullback Beauden Barrett, estará fresco y recuperado de una molestia en su pierna.

Irlanda no contará con su primera opción de centro, Bundee Aki, quien fue suspendido por tres semanas luego de su expulsión en el último partido del Grupo ante Samoa. Pero esa victoria 47-5 construyó una confianza irremplazable para los irlandeses después de una dispareja campaña en esta Copa, venciendo a Escocia y perdiendo contra los japoneses.

A pesar de eso, los hombres de Schmidt concluyeron la primera etapa habiendo concedido solamente dos tries, errando la menor cantidad de tackles y con el mayor porcentaje de tackles exitosos de todos los equipos del torneo.

La pregunta es si la defensa más sólida de toda la Copa Mundial puede controlar al ataque más clínico e ingenioso. La historia reciente demuestra que Irlanda pudo haber encontrado la receta del éxito para frustrar a los jugadores de Hansen, pero los tries de George Bridge ante los Springboks y el último de TJ Perenara apoyando en el aire y sobre la bandera, muestran a los All Blacks en su mejor momento.

No hay duda que los All Blacks ven a su rival como uno de los más formidables. Será cuestión de que Irlanda también confíe en sí mismo. ¿Verdaderamente creen que, nunca habiendo alcanzado las semifinales del torneo, pueden vencer a los tres veces campeones? La confianza es una cualidad que a los All Blacks no les falta.

"De ninguna manera subestimamos la amenaza que Irlanda plantea, pero si nos preparamos bien mentalmente y salimos con la actitud correcta, entonces vamos a ser difíciles de frenar”, dijo Sonny Bill Williams.